5 filmes no Prime Video para quer ama ‘O Poderoso Chefão’

5 filmes no Prime Video para quer ama ‘O Poderoso Chefão’

Fer Kalaoun
Por Fer Kalaoun
em Filmes

“O Poderoso Chefão” é m marco do cinema, não apenas pelo retrato da máfia, mas pela profundidade que aborda temas como família, lealdade, honra e destino. Além, claro, de ter revolucionado a estética do gênero, com um cores e chiaroscuros que remetem diretamente ao poder e hierarquia. Quem pega todas as mensagens deixadas nas entrelinhas, se envolve completamente pela atmosfera sombria, inteligente e elegante da saga dos Corleone.

A Revista Bula selecionou no Prime Video algumas produções que se inspiraram nos caminhos dessa obra-prima e falam sobre como o crime organizado serve de pano de fundo para dilemas universais. Essas tramas seguem a ascensão e a queda de criminosos, o peso das escolhas e a fronteira entre a lealdade e a violência. Esse olhar multifacetado sobre a criminalidade mergulha em temas de corrupção, ambição e sobrevivência em ambientes onde a lealdade pode ser tanto um escudo quanto uma armadilha.

Nesses filmes não há heróis ou mocinhos, mas personagens cheios de contradições, fazendo com que os espectadores entendam, ainda que relutantes, a lógica de quem vive à margem da lei. Nessa complexidade que os conecta à obra de Francis Ford Coppola, acompanhamos retratos de famílias divididas, impérios erguidos com sangue e alianças frágeis e sustentadas por interesses escusos. Venha viver esse suspense com a gente.

Lendas do Crime (2015), Brian Helgeland
Divulgação / Universal Pictures

Na Londres dos anos 1960, dois irmãos gêmeos conquistam fama e poder ao expandir seu império do crime. Um deles é calculista e carismático, o outro é impulsivo e instável, mas juntos criam uma dupla capaz de aterrorizar rivais e manipular políticos. O sucesso, no entanto, cobra um preço alto: traições, romances destruídos e a ameaça constante de implosão causada pela própria ambição. Entre glamour e brutalidade, eles descobrem que a ascensão meteórica no crime é sempre acompanhada de quedas devastadoras, capazes de arruinar até os laços mais fortes.

O Homem da Máfia (2012), Andrew Dominik
Divulgação / The Weinstein Co.

Após um assalto desastrado a uma partida de pôquer controlada pela máfia, o delicado equilíbrio de poder entre criminosos entra em colapso. Para restaurar a ordem, um executor é contratado, alguém capaz de lidar com a crise de forma implacável. Entre negociações e execuções, ele se vê cercado por trapaceiros, chefes desconfiados e um sistema em colapso que reflete a própria crise econômica do país. A violência, nesse universo, não é espetáculo, mas ferramenta: um lembrete cruel de como o crime é também um negócio com regras brutais de sobrevivência.

Os Donos da Noite (2007), James Gray
Anne Joyce / Sony Pictures

Na Nova York dos anos 1980, um gerente de boate busca se manter neutro entre os clientes criminosos que sustentam seu negócio e a família de policiais que o pressiona a escolher um lado. Seu irmão e seu pai lideram a luta contra o narcotráfico, e quando ele tenta se manter afastado, a violência o atinge de forma pessoal e devastadora. Agora, entre a lealdade de sangue e a sobrevivência, ele precisa decidir até onde está disposto a ir para salvar quem ama. Sua vida se transforma em um campo de batalha em que cada escolha tem um preço irreversível.

Xeque-Mate (2006), Paul McGuigan
Divulgação / The Weinstein Company

Em Londres, um campeonato de pôquer reúne jogadores profissionais, trapaceiros e criminosos em busca de fortuna. Um ex-soldado arruinado decide participar como sua última chance de mudar de vida, mas logo percebe que está envolvido em uma conspiração muito maior. Entre mafiosos armados, golpes planejados e policiais corruptos, o torneio se transforma em um tabuleiro de xadrez mortal, em que cada jogada pode custar a vida. Vencer o jogo, nesse cenário, exige mais do que sorte: é preciso inteligência, sangue frio e a disposição de arriscar tudo.

Os Reis do Submundo (1997), Bill Duke
Divulgação / Unimed Artists

Na Nova Iorque da década de 1920, a comunidade negra do Harlem enfrenta o peso da marginalização e do preconceito em plena era da Grande Depressão. Após cumprir pena em uma penitenciária estadual, um homem retorna decidido a restabelecer a influência que herdou. Quando a poderosa líder do crime local é presa, ele assume o império do jogo clandestino, mas logo se vê no centro de uma guerra brutal. Ao mesmo tempo em que tenta proteger seu povo e controlar o negócio, precisa enfrentar a pressão de gângsteres tradicionais, mestiços de ambição e violência, que não respeitam a supremacia estabelecida. Nesse conflito, cada aliança pode se tornar traição, e cada vitória, concessão de poder. O protagonismo negro, a estética das ruas de Harlem e a tensão entre legado e invasão refletem não apenas uma batalha pelo controle, mas pela identidade coletiva de uma comunidade que luta para sobreviver em meio à dor e à opressão.

Fer Kalaoun
Fer Kalaoun

Fer Kalaoun é editora na Revista Bula e repórter especializada em jornalismo cultural, audiovisual e político desde 2014. Estudante de História no Instituto Federal de Goiás (IFG), traz uma perspectiva crítica e contextualizada aos seus textos. Já passou por grandes veículos de comunicação de Goiás, incluindo Rádio CBN, Jornal O Popular, Jornal Opção e Rádio Sagres, onde apresentou o quadro Cinemateca Sagres.

Veja também