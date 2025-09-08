“O Poderoso Chefão” é m marco do cinema, não apenas pelo retrato da máfia, mas pela profundidade que aborda temas como família, lealdade, honra e destino. Além, claro, de ter revolucionado a estética do gênero, com um cores e chiaroscuros que remetem diretamente ao poder e hierarquia. Quem pega todas as mensagens deixadas nas entrelinhas, se envolve completamente pela atmosfera sombria, inteligente e elegante da saga dos Corleone.

A Revista Bula selecionou no Prime Video algumas produções que se inspiraram nos caminhos dessa obra-prima e falam sobre como o crime organizado serve de pano de fundo para dilemas universais. Essas tramas seguem a ascensão e a queda de criminosos, o peso das escolhas e a fronteira entre a lealdade e a violência. Esse olhar multifacetado sobre a criminalidade mergulha em temas de corrupção, ambição e sobrevivência em ambientes onde a lealdade pode ser tanto um escudo quanto uma armadilha.

Nesses filmes não há heróis ou mocinhos, mas personagens cheios de contradições, fazendo com que os espectadores entendam, ainda que relutantes, a lógica de quem vive à margem da lei. Nessa complexidade que os conecta à obra de Francis Ford Coppola, acompanhamos retratos de famílias divididas, impérios erguidos com sangue e alianças frágeis e sustentadas por interesses escusos. Venha viver esse suspense com a gente.

Lendas do Crime (2015), Brian Helgeland Divulgação / Universal Pictures Na Londres dos anos 1960, dois irmãos gêmeos conquistam fama e poder ao expandir seu império do crime. Um deles é calculista e carismático, o outro é impulsivo e instável, mas juntos criam uma dupla capaz de aterrorizar rivais e manipular políticos. O sucesso, no entanto, cobra um preço alto: traições, romances destruídos e a ameaça constante de implosão causada pela própria ambição. Entre glamour e brutalidade, eles descobrem que a ascensão meteórica no crime é sempre acompanhada de quedas devastadoras, capazes de arruinar até os laços mais fortes.

O Homem da Máfia (2012), Andrew Dominik Divulgação / The Weinstein Co. Após um assalto desastrado a uma partida de pôquer controlada pela máfia, o delicado equilíbrio de poder entre criminosos entra em colapso. Para restaurar a ordem, um executor é contratado, alguém capaz de lidar com a crise de forma implacável. Entre negociações e execuções, ele se vê cercado por trapaceiros, chefes desconfiados e um sistema em colapso que reflete a própria crise econômica do país. A violência, nesse universo, não é espetáculo, mas ferramenta: um lembrete cruel de como o crime é também um negócio com regras brutais de sobrevivência.

Os Donos da Noite (2007), James Gray Anne Joyce / Sony Pictures Na Nova York dos anos 1980, um gerente de boate busca se manter neutro entre os clientes criminosos que sustentam seu negócio e a família de policiais que o pressiona a escolher um lado. Seu irmão e seu pai lideram a luta contra o narcotráfico, e quando ele tenta se manter afastado, a violência o atinge de forma pessoal e devastadora. Agora, entre a lealdade de sangue e a sobrevivência, ele precisa decidir até onde está disposto a ir para salvar quem ama. Sua vida se transforma em um campo de batalha em que cada escolha tem um preço irreversível.

Xeque-Mate (2006), Paul McGuigan Divulgação / The Weinstein Company Em Londres, um campeonato de pôquer reúne jogadores profissionais, trapaceiros e criminosos em busca de fortuna. Um ex-soldado arruinado decide participar como sua última chance de mudar de vida, mas logo percebe que está envolvido em uma conspiração muito maior. Entre mafiosos armados, golpes planejados e policiais corruptos, o torneio se transforma em um tabuleiro de xadrez mortal, em que cada jogada pode custar a vida. Vencer o jogo, nesse cenário, exige mais do que sorte: é preciso inteligência, sangue frio e a disposição de arriscar tudo.