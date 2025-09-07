A Kombi da ideia velha

Se tem uma coisa certa na vida é que o carro que compra ferro-velho vai passar na minha rua. Não sei como é na sua cidade, mas aqui a Kombi ferrada do ferro-velho, ela mesma um ferro-velho, passa umas duas ou três vezes todos os dias. Sempre com a mesma ladainha no alto-falante: “Compro ferro-velho! Ar-condicionado velho, geladeira velha, máquina de lavar velha. O moço vai passando e vai recolhendo…”

Eu reclamo toda vez que o carro passa, tocando sempre a mesma música evangélica, mas confesso que já vendi um monte de coisas pro cara — na verdade, me livrei de um monte de carcaças velhas e enferrujadas.

Fiquei pensando nisso e viajando em criar também uma Kombi para comprar coisas velhas, mas, no caso, não seriam aparelhos velhos, que eu não quero concorrer com a Kombi do ferro-velho. Eu compraria outras coisas: “Olha a Kombi do Projeto Velho. Compro projetos de filmes, livros, teatro, qualquer projeto artístico que você tenha produzido, mas que não saiu do papel! Roteiros de filmes não produzidos e que você já cansou de tentar vender. Livros que você começou a escrever, mas abandonou no meio. Textos para teatro que você escreveu, mas que ninguém quer encenar… O moço vai passando e vai recolhendo…”

“Olha a Kombi do Plano Velho! Compro planos não realizados e que não vão rolar mesmo! Plano de começar a malhar na semana que vem. Plano de começar a dieta amanhã sem falta, depois de ter comido uma feijoada hoje. Plano de parar de fumar, de beber, de comer doces… O moço vai passando e vai recolhendo…”

“É o Carro da Decisão Velha. Compro decisões velhas, aquelas que você tomou, chegou a começar, mas abandonou no meio! Decisão de virar vegetariano que ficou pra trás no último churrasco. Decisão de não brigar mais por política que sucumbiu no último encontro da turma do ginásio. Decisão de não ver mais jogos do seu time que dançou no domingo passado, quando você ligou a TV para ver o seu time perder de novo! O moço vai passando e vai recolhendo…”

“É o Carro da Ideia Velha. Compro ideias geniais que você teve, mas que não são tão geniais assim! Ideia de largar tudo e ir morar no campo, que só aparece quando você fica muito bêbado. Ideia de tirar um ano sabático e depois voltar para o mesmo trabalho, que não rola porque o seu patrão não concorda. Ideia de abrir uma loja de bebês reborns e Labubus. O moço vai passando e vai recolhendo…”