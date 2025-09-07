4 filmes no Prime Video para ver hoje — escolhas certeiras para todos os gostos, sem arrependimento

O catálogo do Prime Video reúne produções de diferentes épocas e estilos, permitindo ao espectador escolher entre narrativas de ação intensa, retratos de juventude, dramas históricos ou releituras de clássicos do terror. A seleção a seguir propõe quatro títulos que ilustram bem essa diversidade, cada um inserido em um contexto específico, tanto narrativo quanto estético, e capazes de dialogar com públicos variados ao longo de uma mesma sessão.

De um lado, há uma obra que redefine a lógica do cinema de perseguição e que se tornou referência pelo rigor visual e pela forma como articula escassez e resistência em um mundo devastado. Em outra direção, um longa ambientado nos anos 1970 recria com atenção a atmosfera cultural do período, acompanhando personagens em trânsito entre a inocência juvenil e a experiência adulta. A proposta é observar como relações improvisadas, permeadas por negócios casuais e afetos em construção, podem se transformar em um retrato fragmentado de uma geração.

A lista também inclui um drama de guerra que resgata memórias individuais em meio à violência sistemática. Nele, um jovem judeu utiliza suas habilidades artísticas não apenas como forma de sobrevivência, mas também como recurso para salvar outras vidas, evidenciando como humor e criatividade podem coexistir em contextos de ameaça constante. O risco de captura pela Gestapo contrasta com a vitalidade das festas e encontros sociais, compondo um mosaico de coragem e disfarce.

Por fim, há espaço para o retorno a um dos mitos mais duradouros do horror. A releitura contemporânea de um clássico do expressionismo alemão explora ambientes góticos, contrastes visuais e trilha melancólica para revisitar o vampiro como figura de desejo e morte. O filme amplia personagens secundários e expõe tensões ligadas à obsessão, ao sacrifício e à entrega, reafirmando a permanência de narrativas que atravessam séculos.

Nosferatu (2024), Robert Eggers Divulgação / Focus Features Na Europa do século 19, um corretor de imóveis viaja a uma região remota para negociar uma propriedade com um nobre recluso. No castelo, descobre um vampiro que estabelece uma ligação psíquica perturbadora com sua esposa, que ficou na cidade portuária onde vivem. O retorno do viajante marca a chegada do predador, que passa a assombrar a jovem e espalhar terror pela comunidade. A história se apoia em atmosfera gótica, fotografia em alto contraste e cenários detalhados que recuperam o impacto do expressionismo silencioso. A narrativa expande personagens coadjuvantes, incluindo um estudioso do oculto, para reforçar a rede de obsessões e sacrifícios. A presença hipnótica do vampiro e o enfrentamento final destacam temas de desejo, morte e entrega. A trilha sonora melancólica e a composição visual rigorosa transformam a releitura em um mergulho sombrio que preserva a essência de um mito do horror e oferece um espetáculo moderno de beleza cruel.

O Falsificador (2022), Maggie Peren Divulgação / DREIFILM Em Berlim, 1942, um jovem judeu de 21 anos recusa o silêncio e cria para si a identidade de um oficial da marinha. Com essa fachada, passa a circular pela cidade e usa suas habilidades artísticas para fabricar documentos falsos. Atuando em uma rede clandestina, dedica-se a produzir passaportes e autorizações que permitem salvar pessoas da perseguição nazista. A cada novo pedido, cresce o risco de ser descoberto pela Gestapo, mas também aumenta o número de vidas alcançadas por seu trabalho. Em meio a festas noturnas, encontros afetivos e o constante perigo da captura, o protagonista se firma como exemplo de coragem criativa. Baseada nas memórias de Cioma Schönhaus, a narrativa combina leveza e tensão, mostrando como humor e arte podem coexistir mesmo em tempos de horror.

Licorice Pizza (2021), Paul Thomas Anderson Divulgação / MGM No Vale de San Fernando, em 1973, um adolescente expansivo cruza o caminho de uma jovem em busca de rumo. A relação nasce da espontaneidade e se constrói em negócios improvisados, conversas dispersas e momentos de companheirismo que os levam por ruas, feiras e festas da região. Entre encontros com figuras conhecidas da cultura californiana, ciúmes e descobertas, os dois aprendem a lidar com maturidade e inocência ao mesmo tempo. A ambientação recria com rigor os anos 1970, da música às roupas, dando à narrativa uma textura nostálgica. O tom se mantém leve, mas revela camadas de ambição, vulnerabilidade e ternura. O resultado é um mosaico de juventude que retrata afetos em formação e a linha difusa entre amizade, cumplicidade e romance.