4 filmes no Prime Video que exploram a solidão de forma melancólica ou perturbadora

A solidão é um sentimento universal, mas também difícil de retratar no cinema. A Revista Bula fez uma busca no Prime Video por obras que exploram o isolamento físico e mergulham nas camadas psicológicas e emocionais que acompanham personagens que parecem desconectados desse mundo. Os títulos selecionados mostram como a solidão pode ser melancólica, poética ou, até mesmo, perturbadora. Questões de identidade, relações humanas e isolamento são abordados. Se em algumas histórias o vazio é silencioso e contemplativo, em outras, é um abismo que corrói lentamente. A experiência que vem com esses filmes é de imersão profunda nas fragilidades da condição humana.

A solidão não é apenas uma ausência de companhia, mas uma força narrativa central nessas tramas. Personagens que lidam com traumas, arrependimentos, dilemas éticos, o peso da própria consciência, muitas vezes, sem alívio e sem explicação. Escolhas de direção, fotografia e ritmo criam atmosferas densas, que exigem atenção e sensibilidade, pois cada olhar, cada silêncio e cada gesto transmite significados que ultrapassam o diálogo e revelam labirintos internos dos protagonistas.

Maria (2024), Pablo Larraín Divulgação / Fabula Nos últimos dias de sua vida, a renomada soprano Maria Callas se retira para Paris, onde reflete sobre sua carreira e vida pessoal. Ela enfrenta desafios relacionados à sua saúde e à perda de sua voz, enquanto lida com o isolamento e a saudade de sua antiga vida de palco. O filme explora os dilemas internos de Callas, incluindo suas relações pessoais e profissionais, e sua busca por significado e redenção. A narrativa é apresentada de forma poética, destacando a complexidade emocional da artista e sua luta para encontrar paz consigo mesma. A atuação de Angelina Jolie traz profundidade à personagem, capturando a essência da diva operática em seus momentos mais vulneráveis.

Dias Perfeitos (2023), Wim Wenders Divulgação / Wenders Images Hirayama é um homem de meia-idade que trabalha como zelador de banheiros públicos em Tóquio. Ele leva uma vida simples e estruturada, dedicando seu tempo livre à música, literatura e fotografia de árvores. Apesar de sua rotina solitária, Hirayama encontra beleza e significado nas pequenas coisas do dia a dia. Sua vida começa a mudar quando ele se envolve em encontros inesperados que o forçam a confrontar seu passado e a reavaliar suas escolhas de vida. O filme aborda temas como solidão, busca de sentido e a importância de se conectar com os outros, mesmo nas circunstâncias mais improváveis.

Precisamos Falar Sobre Kevin (2011), Lynne Ramsay Divulgação / BBC Films Eva Katchadourian tenta reconstruir sua vida após uma tragédia envolvendo seu filho, Kevin. Ela mora sozinha em uma casa que foi vandalizada e enfrenta hostilidade da comunidade. Através de flashbacks, a história revela o crescimento de Kevin, desde a infância até a adolescência, mostrando sinais de comportamento perturbador e a crescente tensão entre mãe e filho. Eva luta com sentimentos de culpa e questiona suas próprias falhas como mãe, enquanto tenta entender os motivos por trás das ações de Kevin. O filme aborda temas de maternidade, culpa e os desafios de lidar com um filho problemático.