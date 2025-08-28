5 filmes de ficção científica na HBO Max para se preparar para o futuro

A ficção científica é um espelho das nossas angústias, desejos e receios sobre o que está por vir. Por meio de narrativas visionárias, o gênero nos confronta com dilemas comuns dos tempos atuais, avanços tecnológicos, choques culturais e até a fragilidade da condição humana diante do desconhecido. Ao mesmo tempo em que nos fascina com mundos aparentemente distantes ou futuros distópicos, também nos obriga a pensar no presente. Afinal, essas inquietações já fazem parte da nossa realidade.

No catálogo da HBO Max há obras que viraram referência nesse diálogo entre imaginação e realidade. Questionamentos sobre inteligência artificial, convivência entre espécies e luta pela sobrevivência em ambientes hostis. Cada um deles nos convida a embarcar em jornadas que transitam entre a beleza da descoberta e o horror da destruição, entre a esperança de um futuro mais avançado e o medo da perda daquilo que nos define como humanos.

A Revisa Bula selecionou histórias com provocações filosóficas profundas. Desde como amar alguém que não existe fisicamente, lidar com culturas ininteligíveis para nós, colapso ambiental e social e outras questões que atravessam o cinema à medida que o mundo real avança em ritmo acelerado rumo a cenários que antes só pareciam possíveis no cinema.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Divulgação / Paramount Pictures Quando misteriosas naves pousam em diferentes pontos do planeta, uma linguista é convocada pelo governo para tentar estabelecer comunicação com os visitantes. Entre pressões militares, temores coletivos e desconfiança internacional, ela precisa decifrar uma linguagem completamente diferente da humana, que parece alterar até mesmo a percepção do tempo. No processo, não apenas busca uma ponte entre duas espécies, mas também se vê diante de revelações pessoais que reconfiguram sua própria história. A narrativa, permeada de tensão e silêncio, expõe tanto a fragilidade das relações políticas diante do desconhecido quanto a força transformadora da comunicação como ferramenta de sobrevivência.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Divulgação / Warner Bros. Em um futuro devastado pela escassez de recursos, a humanidade vive sob domínio de tiranos que controlam água, combustível e esperança. Um andarilho solitário, marcado por perdas irreparáveis, cruza o caminho de uma guerreira rebelde que decide libertar um grupo de mulheres mantidas em cativeiro. Juntos, eles embarcam em uma fuga desesperada pelo deserto, enfrentando perseguições implacáveis em veículos transformados em verdadeiras máquinas de guerra. A jornada é um turbilhão de violência, resistência e redenção, onde cada quilômetro percorrido é uma batalha pela sobrevivência. Em meio ao caos, floresce também a possibilidade de reconstruir um futuro menos brutal.

Her (2013), Spike Jonze Divulgação / Warner Bros Um escritor solitário, recém-saído de um casamento fracassado, encontra alívio ao adquirir um sistema operacional inteligente projetado para atender a todas as suas necessidades. Com o tempo, a interação cotidiana se transforma em algo muito mais complexo: uma relação marcada por intimidade emocional e descobertas existenciais. A inteligência artificial, dotada de voz sedutora e personalidade em constante evolução, passa a ocupar um espaço central em sua vida, levando-o a questionar os limites entre o humano e o artificial. Entre confidências, desejos e contradições, o protagonista experimenta um amor impossível, tão real quanto etéreo, que revela tanto a solidão contemporânea quanto a vulnerabilidade de nossas conexões mais íntimas.

Distrito 9 (2009), Neill Blomkamp Divulgação / Warner Bros Após a chegada de uma gigantesca nave espacial, milhares de alienígenas são forçados a viver em condições precárias em uma área isolada na África do Sul. Anos depois, o encarregado de supervisionar sua realocação acaba infectado por uma substância alienígena que altera seu corpo, obrigando-o a fugir e buscar abrigo justamente entre aqueles que antes ajudava a marginalizar. À medida que sua transformação avança, ele descobre a brutalidade do sistema que mantém os visitantes segregados e desumanizados, e encontra em um improvável aliado extraterrestre a chance de sobreviver. O que se apresenta é tanto um thriller de ficção quanto uma poderosa alegoria social sobre xenofobia e exclusão.