Ela se jogou do oitavo andar. Era sábado. Tinha 31 anos. Antes, mudou a poesia brasileira

No começo, o Rio de Janeiro dos anos 1970 é um rumor de eletrodomésticos e mar. Apartamentos atravessados pelo vento salgado, livros empilhados como fósforos, a mesa com restos de café e a máquina de escrever que bate como porta impaciente. Ela aprende a soletrar urgências, a desconfiar da palavra polida e do tom neutro. Guarda nomes no bolso, Dickinson, Plath, Mansfield, como chaves que não entram em fechadura alguma. Observa superfícies: vidraças, mostruários, páginas. Intui que a intimidade pode ser caminho e risco. A cidade, tão clara, guarda um vazio de luz. Ali, a pergunta nasce e não cessa: como sustentar uma voz quando ela dói e, apesar disso, continuar escrevendo?

Ana Cristina Cesar nasceu no Rio de Janeiro, em 2 de junho de 1952, numa casa onde a leitura era hábito e provocação. O ar de maresia e pó de encadernação atravessava as janelas; ao fim da tarde, o rádio sussurrava manchetes enquanto a máquina de escrever marcava a mesa como um metrônomo irregular. Ela cresceu entre estantes e cadernos de escola, bilhetes que já raspavam a página como sismógrafos. Formou-se em Letras pela PUC-Rio (1975); mais tarde concluiu o mestrado na Escola de Comunicação da UFRJ (1980), do qual resultou o estudo “Literatura Não é Documento”, inventário crítico de filmes e programas sobre escritores e movimentos literários. Não buscava palco acadêmico: queria a língua encostada no mundo, frase a frase, como uma lâmina que se afia no uso.

Nos anos 1970, começou a publicar de maneira artesanal, em folhas mimeografadas e pequenos livretos que passavam de mão em mão; o cheiro de álcool roxo impregnava o papel fino, os grampos tortos seguravam capas feitas em casa. Em 1976, a antologia “26 Poetas Hoje”, organizada por Heloísa Buarque de Hollanda, apresentou ao grande público uma dicção que trocava a retórica heroica pela vida comum, à revelia da censura ainda ativa. O que muitos chamariam de confissão, em Ana C. tornou-se construção paciente: camadas, recortes, cortes que contêm o impacto sem elevar a voz. Cartas, diários, bilhetes, tudo chegava à mesa de trabalho não como descarga, mas como material com aresta e memória. A voz perseguia um coloquial preciso e, ao mesmo tempo, um pulso quase inaudível, como se a página guardasse fôlego por baixo. Não pedia piedade. Pedia atenção.

Vieram os livrinhos, “Cenas de Abril”, “Correspondência Completa”, “Luvas de Pelica”, que foram surgindo entre o fim dos anos 1970 e o começo de 1980, finos, de papel áspero, pensados para caber no bolso. Em seguida, a reunião decisiva: “A Teus Pés” (1982), que recolhe e reordena o que antes circulava em pequena escala. O livro impõe uma escala própria: poemas ao lado de páginas de diário; cartas conversando com reflexão crítica; o privado atravessa a soleira do público sem virar espetáculo. A aparência é de simplicidade, mas a precisão mora nas costuras: pausas que sustentam o fôlego, linhas que o guardam, frases que pagam o ar que consomem.

Antes dessa reunião decisiva, vieram os anos ingleses: fora de casa, a experiência estrangeira não veio como postal. A Inglaterra foi gramática. Entre 1979 e 1981, ela cursou Teoria e Prática da Tradução na University of Essex, em Colchester; trens úmidos nas manhãs, chaleiras chiando, bibliotecas com janelas embaçadas e radiadores que estalam. A tradução afinou o ouvido e o ofício: fidelidade até o limite de ruptura, a palavra que resiste, a linha que, ao atravessar um idioma, regressa ao português mais enxuta e com pulso baixo. Traduziu e foi traduzida por esse vaivém; descobriu no literal um limite fértil e, na recusa, uma música.

Paris entrou como estação de passagem. Luz de outono inclinada, filas na cinemateca, cadernos marcados em mesas estreitas, o francês atravessado sem moldura. O que poderia virar exotismo tornou-se claridade áspera: duas palavras iguais não pesam do mesmo modo quando se está longe. O fora, para ela, foi menos fuga do que calibragem. A página voltava dessas viagens com economia extrema; o verso regressava contido e vigilante, desconfiado de qualquer enfeite que não trabalhe.

Os amigos e os amores não foram nota de rodapé. Havia uma confiança que acendia a leitura, cartas que afinavam o timbre antes da página, bilhetes que guardavam sal e sombra. As paixões alternavam delicadeza e aspereza sem pedir plateia. O corpo, em sua obra, não se oferecia como exposição: era presença que marcava a frase por dentro. A linguagem aprendia com o desejo, com a frustração, com o riso e com o silêncio; não como terapia, mas como medida de mundo.

Numa tarde que já cheirava a noite, ele a viu descer uma escada, primeiro o som do salto, depois a luz no rosto, e decidiu, sem alarde, que aquilo era beleza em estado absoluto. Anos depois, o escritor Reinaldo Moraes lembraria a cena com o frio do inverno e com Paris no enquadramento; entre eles ficou uma chama que não precisava de rumor. Em “Luvas de Pelica”, ela escreveu para ele, com a precisão que corta e consola: “A paixão, Reinaldo, é uma fera que hiberna precariamente”. A frase parece dita à queima-roupa e, no entanto, carrega o tempo das viagens, o aprendizado do estrangeiro, a delicadeza de não transformar a intimidade em espetáculo. Ali, a poesia escolhe a temperatura certa do afeto: nem holofotes, nem véus, apenas a luz que recorta duas figuras no patamar da escada e a língua que sabe nomear o que arde sem gritar.

O estereótipo do marginal ronda, e ela o desloca com paciência e ferocidade. A coloquialidade não é facilidade; é escolha de risco. Há uma disciplina do mínimo: a conversa que parece leve e, no entanto, abre fendas onde o sentido cresce; a ironia serve à lucidez, não à crueldade. Quando Ana C. escreve, convoca um leitor paciente, disposto a demorar-se na superfície e a escutar o sopro entre as palavras, como quem encosta o ouvido numa concha. As vozes estrangeiras (Emily Dickinson, Sylvia Plath, Katherine Mansfield) chegam como lâminas de outra liga que tocam o português e o deixam com brilho áspero; da tradição brasileira (Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles) recolhe linhagens distintas e segue com elas até onde o asfalto termina e começa a trilha. Tudo isso acontece num país que trocava de pele naquele período; o poema guarda esse tempo sem levantar a voz, preferindo o subsolo da frase, onde o rumor histórico mantém um pulso junto do corpo que escreve.

O retorno ao Brasil, no começo da década de 1980, coincide com a consolidação de uma assinatura. O volume de 1982 circula com vigor; os livrinhos encontram leitores de primeira hora e recém-chegados; críticos procuram uma prateleira que comporte o livro. Ela dá aulas, organiza cursos, fala do ofício com humor e rigor; salas de piso gasto, lousa verde, copiadoras chiando, café escuro no centro do Rio ao fim da tarde. A alegria do trabalho convive com faíscas de exaustão. Não há diário que resolva a equação. Era o fim da ditadura e o início da reabertura, com as Diretas Já no horizonte, e, nesse clima, a literatura parecia exigir uma clareza protocolar que ela recusava; preferia o detalhe que desmonta o consenso, a frase que se nega a virar resumo.

Ana Cristina Cesar

A tragédia chega num sábado de primavera. Em 29 de outubro de 1983, aos 31 anos, Ana Cristina Cesar se lança da janela do apartamento dos pais, na Rua Tonelero, em Copacabana. O país atravessava a transição política; os jornais falavam em inflação e promessas de abertura; no Rio, o vento de fim de mês vinha com cheiro de maresia e ferrugem. A notícia não faz lenda: é um estalo curto, metálico, que deixa a casa em suspenso. Escrever sobre isso é caminhar num piso de mosaico molhado; qualquer gesto vira brilho indevido. Importa preservar a secura do fato e recusar o espetáculo.

Nos dias anteriores, havia aulas, correções, telefonemas que se prolongavam, cadernos com anotações compactas; noites curtas. Amigos recordam uma fadiga que encostava na pele e uma delicadeza intacta no trato; alternavam-se silêncio e riso breve, coragem e cansaço. Naquele sábado, a rotina doméstica fazia barulhos mínimos: chaleira, elevador antigo, jornal dobrado na mesa, como se a casa retivesse o ar entre pausas. O tango avança sem música: passo, pausa; passo, pausa; corte. Este peitoril não é alegoria pronta; é metal frio, dobradiças discretas, um vão que coincide com a falha da linguagem. A obra não explica o vão. O vão não explica a obra. O que se pode dizer, sem violar o pudor, é que uma vida feita de precisão verbal encontrou um limite que a linguagem não contém, e que esse limite dói no leitor como se fosse agora.

Depois desse ponto, o trabalho não cessa; muda de mãos. Amigos e editores abrem caixas, espalham cadernos, cartas com clipes enferrujados, folhas datilografadas com margens mastigadas; o pó de papelaria levanta no ar como quem suspira. Em 1985, sai “Inéditos e Dispersos”, organizado por Armando Freitas Filho, devolvendo voz ao que ficara nas dobras. Décadas depois, “Poética” (2013) recolhe a lírica inteira e desenha um arco onde antes havia ilhas; a recepção, por muito tempo fragmentária, encontra fôlego e continuidade. Releituras chegam com atraso e delicadeza; surgem cursos, leituras públicas, um público que aprende a aproximar-se sem pressa. O leitor que chega agora encontra menos rumor e mais obra; a crítica, aos poucos, recua das teses rápidas e se detém nos gestos que a autora ensaiava desde cedo: transformar a intimidade em forma pública sem reduzir a vida a prova.

O que ela fez à poesia brasileira dispensa slogan. Deslocou a expectativa do grande tema e devolveu a atenção ao pequeno dado que lateja. Resistiu à linguagem engomada, desmontou o sentimentalismo fácil e o comentário que se protege de afeto. Levou para o texto um risco que não precisa de grito e, por isso, permanece. Em suas mãos, a carta vira performance, o diário vira oficina de voz, a conversa telefônica deixa marca rítmica. A tradução, que muitos tratariam como tarefa, funciona como laboratório de escuta; cada escolha volta marcada pelo contato com outras cadências. Cada verso parece ter sido testado contra algo sólido, a parede onde se mede o tamanho do fôlego.

Seus livros, hoje, formam uma topografia nítida e tátil. “Cenas de Abril” traz a secura e o corte, luz de fim de tarde batendo nas quinas; “Correspondência Completa” faz da troca íntima uma experiência estética que se ouve ao virar de cada folha; “Luvas de Pelica” abre uma delicadeza sem açúcar, contato de pele e contenção. No centro, “A Teus Pés” reúne e rearranja esse material em corpo coeso, com passos curtos e firmes; “Inéditos e Dispersos” ilumina as bordas, mostra caminhos que a autora esboçou e guardou; “Poética” oferece o panorama, não para encerrar, mas para manter aberta a janela da releitura. Ao lado desses volumes, as traduções e os ensaios, entre eles “Literatura Não é Documento”, sustentam uma posição intelectual clara: a obra respira com o mundo, mas não se submete a ele.

As reverberações se notam na cena que veio depois. Em poetas mais novas, sobretudo mulheres, percebe-se a coragem de assumir a primeira pessoa como construção consciente, não como selfie de ocasião; vê-se a intimidade tratada com inteligência formal, não como álibi. Aparece uma ironia que não pede riso, pede leitura; surge uma escuta para o detalhe, para a pausa, para o sussurro que sustenta a frase. O leitor muda de lugar e aceita que, em Ana C., o mínimo arranha; o cotidiano, com seus recados e suas vidraças, vira terreno de prova para ideias grandes. É aí, nesse modo de afinar o ouvido do país para a escala do íntimo, que sua influência permanece, baixa e persistente, como um fundo musical que ninguém consegue desligar.

Voltar à janela é inevitável, não por culto, mas porque a história do país e o calendário íntimo do leitor passam por ali. 29 de outubro de 1983 ainda pulsa nas linhas. O luto mais honesto é ler. Reabrir um livro dela, sentir o papel áspero e o cheiro discreto de cola, aceitar que a superfície guarda arranhões e que a mistura de carta, diário e ensaio pede escuta devagar. Entender que as edições póstumas desenham um arco onde antes havia ilhas, não para fechar o assunto, mas para sustentar a presença. Décadas se passaram, eleições, ruas cheias, jornais que amarelam, e a voz de Ana Cristina Cesar continua a trabalhar o ar da língua com a nitidez desconfortável de quem encostou o corpo no próprio dizer. Não é questão de explicar a morte, nem de limpar o acontecido. É sustentar o que ficou: a cadência que transforma bilhete em forma, carta em respiração, conversa em escuta. A cena final permanece sem ornamento, mas não sem mundo: Copacabana atrás da cortina, a casa com barulhos mínimos, o relógio que insiste. Ler agora é uma vigília mansa. Linha por linha, como quem segura um objeto delicado e necessário, até perceber que o ar entra de outro modo, como quando se abre a janela para o vento de outubro e, apesar de tudo, a vida entra.