5 livros que Martin Scorsese transformou em filmes

A Idade da Inocência (1920), Edith Wharton

Na alta sociedade nova-iorquina do século 19, um advogado promissor vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se apaixonar por uma condessa divorciada, desafiando as convenções sociais e suas próprias expectativas. O romance de Edith Wharton é uma crítica sutil e incisiva às normas rígidas da elite da época, explorando os conflitos entre desejo e dever. Scorsese, conhecido por retratar mundos violentos e intensos, surpreende ao mergulhar com delicadeza e precisão nesse universo de aparências e repressões emocionais. A adaptação cinematográfica preserva a sofisticação da prosa de Wharton, enquanto oferece uma estética visual rica em detalhes e simbolismos. A tensão contida nos olhares, nos gestos comedidos e nas palavras não ditas revela o peso das escolhas e das renúncias impostas pelo meio social. Cada cena é construída com esmero, refletindo o espartilho invisível que limita os passos dos personagens. Com isso, o filme se torna uma meditação elegante sobre os sacrifícios exigidos pela conformidade e os amores que, embora verdadeiros, são condenados a permanecer eternamente no campo das possibilidades.