5 filmes góticos e sombrios para assistir na Netflix

O fascínio pelo gótico no cinema nunca desapareceu, apenas encontrou novas formas de se reinventar. Das narrativas clássicas que exploram castelos sombrios, cemitérios enevoados e criaturas amaldiçoadas até leituras contemporâneas que utilizam a atmosfera densa para refletir sobre obsessões humanas, a estética gótica continua a ser um terreno fértil para cineastas que desejam unir suspense, beleza plástica e terror psicológico. A Netflix, sempre atenta à diversidade de estilos, reúne em seu catálogo títulos que dialogam tanto com a tradição quanto com experimentações mais ousadas, criando um espaço onde o medo se transforma em arte.

Assistir a um filme gótico não é apenas se deixar envolver pelo arrepio imediato, mas mergulhar em uma experiência visual e emocional que se constrói na sutileza. O contraste entre luz e sombra, a cadência lenta que conduz ao mistério e a presença constante da morte como figura silenciosa são elementos que convidam à contemplação. São obras que não apelam apenas para sustos fáceis, mas que trabalham atmosferas e simbolismos, exigindo do espectador atenção plena e abertura para o desconforto estético.

Esses filmes, além de pertencerem a um gênero reconhecível, vão além da pura categorização. Eles nos lembram que o gótico é, antes de tudo, um olhar: uma maneira de revelar o grotesco por trás da beleza, o frágil por trás da imponência, o inevitável por trás da esperança. A Netflix, ao reunir produções que exploram desde releituras históricas até o íntimo psicológico de personagens, reforça a ideia de que o cinema sombrio continua sendo uma das mais sofisticadas formas de refletir sobre a condição humana.

Drácula: A Última Viagem de Deméter (2023), André Øvredal Divulgação / DreamWorks Pictures A bordo de um navio que parte da Europa rumo à Inglaterra, uma tripulação embarca sem saber que transporta uma carga amaldiçoada. No silêncio das noites em alto-mar, figuras desaparecem, corpos são encontrados exangues e o pavor cresce entre marinheiros que já não confiam uns nos outros. O capitão luta para manter a ordem, mas a cada noite o inimigo invisível se revela mais implacável. Isolados no oceano, sem possibilidade de fuga, todos descobrem que o navio não carrega apenas mercadorias, mas a própria morte. O terror claustrofóbico cresce até a inevitável revelação da criatura que os caça.

O Conde (2023), Pablo Larraín Divulgação / Netflix Em uma realidade distorcida, um ditador histórico é reimaginado como um vampiro centenário que vagueia entre mansões arruinadas e memórias de sangue. Cercado por herdeiros interesseiros e figuras religiosas ambíguas, ele enfrenta a decadência de seu próprio poder enquanto se debate com o desejo de finalmente descansar. O grotesco e o absurdo se misturam ao gótico em uma narrativa que satiriza a imortalidade como maldição. Entre banquetes macabros e disputas familiares, a figura central percebe que sua maior prisão não é a eternidade, mas a impossibilidade de escapar do legado que deixou para trás.

O Pálido Olho Azul (2022), Scott Cooper Scott Garfield / Netflix No rigoroso inverno de uma academia militar, um investigador solitário é chamado para solucionar o assassinato brutal de um cadete. O silêncio dos uniformes e a disciplina rígida escondem segredos que logo se revelam mais perturbadores do que o crime em si. Com a ajuda de um jovem cadete de espírito curioso e inclinado à literatura, o investigador descobre uma teia de rituais ocultos, pactos sombrios e jogos de poder. Enquanto as mortes se acumulam, o frio cortante parece refletir a frieza das intenções humanas. No centro da investigação, não está apenas o assassino, mas também a luta entre razão e loucura, fé e desespero.

Pearl (2022), Ti West Divulgação / A24 Em uma fazenda isolada, uma jovem sonha em escapar da rotina opressora e alcançar uma vida de glórias no cinema. Porém, sob a fachada de inocência, alimenta desejos obscuros e uma frustração que se transforma em violência. Entre os cuidados com os pais debilitados e a repressão social, sua mente desmorona em delírios cada vez mais perturbadores. A ânsia por ser amada e reconhecida a leva a cometer atos brutais que contrastam com a doçura de sua aparência. O terror não vem de fora, mas da lenta corrosão de sua alma, revelando o lado mais sombrio da obsessão por pertencimento e sucesso.