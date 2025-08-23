3 filmes curtos na Netflix que você termina em 90 minutos e recomenda para sempre

Tem gente que pensa que filme bom precisa ter três horas de duração. Não é verdade. Embora grandes cineastas adorem narrativas mais elaboradas e longas, há, sim, obras curtas que valem muito a pena. Muitas vezes, é exatamente na concisão que essas histórias encontram sua força: são diretas e envolventes. Conseguem condensar emoções e reflexões em menos de 90 minutos. Esse formato compacto não significa superficialidade. Pelo contrário, exige precisão, sensibilidade e intensidade. É nesse tempo enxuto que elas dizem mais que as grandes (literalmente) produções.
A Revista Bula selecionou títulos na Netflix que parecem ter sido feitos sob medida para quem busca impacto sem longas jornadas. São histórias que cabem em uma pequena e despretensiosa sessão. Obras que combinam leveza e profundidade, humor e melancolia, cotidiano e transcendência. Assistí-los é como ter uma conversa rápida, mas inesquecível, com alguém nos marca para sempre.
Essa seleção cumpre o combinado em 90 minutos, mas carrega uma qualidade rara: são sempre recomendados. Seja retratando um dia caótico em uma loja de discos, reencontros inesperados que reabrem feridas e afetos, ou a delicada descoberta do amor em meio à chuva, esses filmes mostram que a brevidade pode ser tão poderosa quanto a grandiosidade. São lembranças cinematográfica que, embora curtas, permanecem como ecos duradouros daquilo que nos comove.
Um jovem universitário acompanha sua namorada em uma viagem à cidade, onde ela tem compromissos profissionais. Enquanto ela se envolve em encontros inesperados com artistas e figuras do cinema, ele se perde pelas ruas chuvosas de Manhattan. No desenrolar do dia, conhece pessoas que o fazem questionar seus sentimentos, seus desejos e sua própria visão sobre o futuro. Entre cafés acolhedores, festas sofisticadas e passeios improvisados, ambos são confrontados com escolhas que podem redefinir sua relação. A chuva constante funciona como pano de fundo para uma história sobre acaso, juventude e a busca por autenticidade em meio às ilusões da vida adulta.
Um homem retorna à sua cidade natal e, por acaso, reencontra um antigo amor. O encontro inesperado se transforma em um passeio nostálgico, onde os dois revisitam lugares e memórias do passado. Entre conversas descontraídas e silêncios carregados de sentimento, eles recriam momentos que marcaram a juventude, tentando entender o que restou daquela conexão. A simplicidade do reencontro vai se revelando complexa à medida que antigos segredos e feridas emergem. O que parecia apenas uma coincidência casual se transforma em uma reflexão profunda sobre escolhas, arrependimentos e a inevitabilidade do tempo, mostrando que algumas histórias nunca se apagam completamente.
Em uma pequena loja de discos, um grupo de jovens funcionários enfrenta um dia que pode mudar para sempre suas vidas. Enquanto tentam salvar o local da venda para uma grande rede comercial, cada personagem lida com seus próprios dilemas pessoais: inseguranças, paixões mal resolvidas, sonhos artísticos e o medo do futuro. Entre discussões, confusões e momentos de cumplicidade, eles descobrem que a loja é mais do que um emprego, é um refúgio de identidade, amizade e liberdade. No ritmo das músicas que ecoam o espírito da época, a narrativa captura a transição da juventude para a vida adulta, com todas as incertezas e esperanças que a acompanham.