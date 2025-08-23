3 filmes curtos na Netflix que você termina em 90 minutos e recomenda para sempre

Tem gente que pensa que filme bom precisa ter três horas de duração. Não é verdade. Embora grandes cineastas adorem narrativas mais elaboradas e longas, há, sim, obras curtas que valem muito a pena. Muitas vezes, é exatamente na concisão que essas histórias encontram sua força: são diretas e envolventes. Conseguem condensar emoções e reflexões em menos de 90 minutos. Esse formato compacto não significa superficialidade. Pelo contrário, exige precisão, sensibilidade e intensidade. É nesse tempo enxuto que elas dizem mais que as grandes (literalmente) produções.

A Revista Bula selecionou títulos na Netflix que parecem ter sido feitos sob medida para quem busca impacto sem longas jornadas. São histórias que cabem em uma pequena e despretensiosa sessão. Obras que combinam leveza e profundidade, humor e melancolia, cotidiano e transcendência. Assistí-los é como ter uma conversa rápida, mas inesquecível, com alguém nos marca para sempre.

Essa seleção cumpre o combinado em 90 minutos, mas carrega uma qualidade rara: são sempre recomendados. Seja retratando um dia caótico em uma loja de discos, reencontros inesperados que reabrem feridas e afetos, ou a delicada descoberta do amor em meio à chuva, esses filmes mostram que a brevidade pode ser tão poderosa quanto a grandiosidade. São lembranças cinematográfica que, embora curtas, permanecem como ecos duradouros daquilo que nos comove.

Um Dia de Chuva em Nova York (2019), Woody Allen Divulgação / Imagem Filmes Um jovem universitário acompanha sua namorada em uma viagem à cidade, onde ela tem compromissos profissionais. Enquanto ela se envolve em encontros inesperados com artistas e figuras do cinema, ele se perde pelas ruas chuvosas de Manhattan. No desenrolar do dia, conhece pessoas que o fazem questionar seus sentimentos, seus desejos e sua própria visão sobre o futuro. Entre cafés acolhedores, festas sofisticadas e passeios improvisados, ambos são confrontados com escolhas que podem redefinir sua relação. A chuva constante funciona como pano de fundo para uma história sobre acaso, juventude e a busca por autenticidade em meio às ilusões da vida adulta.

Blue Jay (2016), Alex Lehmann Divulgação / Netflix Um homem retorna à sua cidade natal e, por acaso, reencontra um antigo amor. O encontro inesperado se transforma em um passeio nostálgico, onde os dois revisitam lugares e memórias do passado. Entre conversas descontraídas e silêncios carregados de sentimento, eles recriam momentos que marcaram a juventude, tentando entender o que restou daquela conexão. A simplicidade do reencontro vai se revelando complexa à medida que antigos segredos e feridas emergem. O que parecia apenas uma coincidência casual se transforma em uma reflexão profunda sobre escolhas, arrependimentos e a inevitabilidade do tempo, mostrando que algumas histórias nunca se apagam completamente.