6 filmes de terror mais assustadores para assistir na Netflix agora mesmo

O cinema de terror sempre ocupou um espaço privilegiado entre os gêneros mais populares do entretenimento audiovisual, justamente porque trabalha com uma emoção universal: o medo. Em qualquer época e em qualquer cultura, as histórias que exploram o desconhecido, a violência e a fragilidade humana diante do inexplicável encontram terreno fértil para cativar plateias. Na era do streaming, essa tradição se renova com ainda mais intensidade, já que a facilidade de acesso permite revisitar clássicos, descobrir produções recentes e testar limites do quanto conseguimos suportar diante da tela. A Netflix, nesse cenário, se consolida como uma plataforma que não apenas oferece variedade, mas também disponibiliza títulos de diferentes estilos, indo do horror psicológico ao mais visceral.

Quando falamos em filmes realmente assustadores, não estamos nos referindo apenas àqueles que abusam de sustos fáceis ou truques visuais, mas sim a obras que sabem manipular atmosferas, construir tensão narrativa e provocar inquietação mesmo depois dos créditos finais. São produções que transcendem o simples entretenimento e dialogam com questões sociais, psicológicas e até filosóficas, mostrando que o medo pode ser um espelho da realidade. O espectador que mergulha nessas histórias não apenas se assusta, mas também é convidado a refletir sobre violência, solidão, paranoias coletivas e até os limites do próprio instinto de sobrevivência.

Essa lista reúne seis filmes disponíveis na Netflix que representam diferentes facetas do terror, cada um à sua maneira deixando marcas profundas em quem assiste. Há o horror de época, que revisita lendas e arquétipos; há o terror contemporâneo, que traduz ansiedades sociais em narrativas perturbadoras; há a força do cinema de monstros, sempre atual; e também o suspense que explora o silêncio e a iminência da morte como gatilhos para o medo. Todos os títulos aqui reunidos compartilham algo em comum: eles não se esgotam em um susto passageiro, mas permanecem vivos na mente do espectador, provando que o terror continua sendo um dos gêneros mais sofisticados para provocar impacto.

O Mal Que Nos Habita (2023), Demián Rugna Divulgação / Shudder Em uma pequena comunidade rural, dois irmãos descobrem que um homem está possuído por uma entidade demoníaca. Ao tentar buscar ajuda, percebem que a contaminação se espalha de maneira incontrolável, transformando pessoas comuns em monstros violentos e sem qualquer traço de humanidade. A praga demoníaca se alastra com rapidez, corroendo não apenas corpos, mas também vínculos familiares e laços de confiança. O medo se instala quando percebem que não há como escapar do avanço implacável da possessão. Cada decisão de fuga, cada tentativa de resistência apenas os coloca mais perto da destruição. A atmosfera opressora mostra que, em alguns cenários, o mal não apenas existe, mas é inevitável.

Pearl (2022), Ti West Divulgação / A24 Em uma fazenda isolada no interior dos Estados Unidos, uma jovem vive sufocada pela rigidez de sua mãe e pela monotonia da vida rural. Enquanto sonha em se tornar uma estrela de cinema, sua realidade é marcada por frustrações, solidão e violência latente. A ausência do marido, enviado para a guerra, amplia seu desejo de escapar, mas também intensifica um lado sombrio que começa a emergir em gestos cada vez mais cruéis. A rotina doméstica, os animais da fazenda e até vizinhos próximos se transformam em catalisadores para a revelação de um impulso assassino. A protagonista oscila entre a doçura e a brutalidade, revelando que o maior horror pode nascer da incapacidade de conciliar sonhos e realidade.

Um Lugar Silencioso 2 (2020), John Krasinski Jonny Cournoyer / Paramount Após perder o pai, uma família precisa continuar sobrevivendo em um mundo devastado por criaturas que caçam pelo som. Obrigados a abandonar a segurança de sua casa, mãe e filhos percorrem territórios desconhecidos, em busca de abrigo e aliados. O silêncio absoluto torna-se regra de vida, mas cada passo fora do planejado representa risco mortal. No caminho, descobrem que a ameaça não vem apenas dos monstros, mas também de outros sobreviventes, dispostos a qualquer coisa para permanecer vivos. A jovem filha assume papel crucial na luta contra as criaturas, desafiando os limites da infância em nome da sobrevivência. O suspense cresce na medida em que a esperança se equilibra com a iminência da morte.

Nós (2019), Jordan Peele Divulgação / UPI Durante as férias em uma casa de veraneio, uma família percebe que está sendo perseguida por figuras idênticas a elas mesmas. Esses duplos, grotescos e violentos, parecem ter emergido das sombras para reivindicar um espaço negado, instaurando o caos. O confronto entre as duas versões de cada personagem desencadeia uma luta brutal pela sobrevivência, na qual os limites entre vítima e algoz se tornam confusos. A ameaça não é apenas física, mas também simbólica, refletindo medos coletivos e questões de identidade. À medida que a noite avança, a cidade inteira se vê tomada por cópias insurgentes, e a ordem social desmorona diante de um espelho distorcido da humanidade.

A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999), Tim Burton Divulgação / Paramount Pictures Um investigador é enviado a um vilarejo sombrio para solucionar uma série de assassinatos misteriosos. Os moradores acreditam que os crimes são obra de um espectro: um cavaleiro decapitado que retorna dos mortos para buscar vingança. Enquanto tenta aplicar métodos racionais para desvendar os casos, o protagonista se vê envolvido em um emaranhado de segredos familiares, disputas de poder e pactos ocultos. A cada nova descoberta, a fronteira entre razão e superstição se desfaz, colocando-o frente a frente com uma ameaça que desafia a lógica. O vilarejo, envolto em névoa e silêncio, torna-se palco de um confronto em que a verdade pode ser tão aterradora quanto a lenda que o assombra.