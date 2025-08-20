3 filmes do Prime Video que você não acredita que existam, mas existem

O catálogo das plataformas de streaming, além de reunir grandes clássicos e sucessos recentes, também guarda obras que parecem ter saído de um delírio coletivo. São produções que, ao serem descobertas, provocam no espectador a sensação de incredulidade: será que alguém realmente escreveu esse roteiro, convenceu um estúdio a investir e chegou a colocar essa história em circulação mundial? Mais surpreendente ainda é encontrá-las disponíveis ao alcance de um clique, prontas para nos lembrar de que o cinema, além de arte e indústria, também é um vasto território de experimentações inusitadas e escolhas questionáveis.

Esses filmes habitam um espaço curioso dentro da cultura pop: não são exatamente cultuados, tampouco esquecidos. Permanecem à margem, resistindo como registros de uma era em que as combinações mais improváveis de gêneros, personagens e situações foram transformadas em narrativas audiovisuais. Ao revisitá-los hoje, o espectador encontra não apenas uma história maluca, mas também uma janela para compreender como a indústria do entretenimento já foi capaz de investir em propostas que flertam com o absurdo, mesmo que embaladas em estética convencional de ação ou fantasia.

Ao reunir alguns desses exemplos, fica evidente que o cinema não se limita a grandes obras-primas ou a fiascos completos. Existe um território intermediário povoado por produções que, de tão improváveis, despertam fascínio justamente pela estranheza. São enredos que misturam monstros literários em guerras sobrenaturais, homens comuns mergulhados em tramas criminosas inverossímeis e até versões modernas de histórias clássicas recriadas de modo exagerado. O resultado é uma experiência perturbadoramente divertida, capaz de arrancar do público tanto risos nervosos quanto um sincero “não acredito que esse filme existe”.

Matadora de Aluguel (2024), Doug Liman Laura Radford / Prime Video A trama se passa em uma cidade marcada pela corrupção e pela violência, onde uma jovem mulher, com habilidades incomuns para o combate, vê sua vida mudar ao ser recrutada para um trabalho nada convencional. Inicialmente, ela acredita estar participando de um treinamento comum para atuar na segurança de um local noturno, mas logo percebe que entrou em um universo em que as regras da sobrevivência são ditadas pela força bruta. Envolvida em uma teia de criminosos, empresários e agentes da lei de moral duvidosa, ela passa a se destacar por sua coragem e por sua capacidade de transformar qualquer situação em campo de batalha. Entre perseguições explosivas, confrontos intensos e alianças improváveis, a personagem se vê diante da escolha de continuar sendo peça em um jogo de poder ou redefinir seu destino em meio ao caos.

Vingança (2017), Coralie Fargeat Divulgação / Cinemundo Três empresários casados mantêm um ritual sombrio: viajar ao deserto para um fim de semana de caça, longe de olhares curiosos. Dessa vez, um deles decide levar consigo sua jovem amante, acreditando que ela seria apenas um detalhe a mais em sua diversão clandestina. O que começa como uma reunião de excessos e jogos de poder rapidamente se transforma em um pesadelo quando a presença da mulher rompe a dinâmica de controle entre eles. Após um ato brutal, ela é deixada para morrer, abandonada em meio à vastidão árida. No entanto, contra todas as probabilidades, sobrevive. Ferida, sozinha e movida por uma fúria crescente, passa a caçá-los um a um, invertendo a lógica da perseguição. O deserto, antes refúgio dos homens, torna-se o cenário de sua vingança implacável, onde cada passo ecoa como desafio à violência que sofreu.