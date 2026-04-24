Ficção científica com Miles Teller e Chris Hemsworth aborda livre-arbítrio versus determinismo e coloca moral sob questão, na Netflix

Em “Spiderhead”, dirigido por Joseph Kosinski, o detento Jeff (Miles Teller) aceita participar de um programa experimental dentro de uma prisão tecnológica administrada por Steve Abnesti (Chris Hemsworth), um gestor carismático que promete reduzir penas em troca de testes com substâncias que alteram emoções, criando um ambiente onde liberdade aparente esconde controle absoluto.

A rotina no local é quase constrangedora. Não há grades, não há guardas armados rondando corredores, e os presos circulam com relativa liberdade. Cada um tem seu quarto, cumpre tarefas simples e participa voluntariamente das sessões. O detalhe que faz diferença é o MobiPak, um dispositivo acoplado ao corpo que injeta drogas sob comando remoto. Jeff aceita esse acordo porque quer diminuir sua pena, mas logo percebe que não controla quando ou como vai sentir qualquer coisa.

Como rato na ratoeira

Steve conduz os testes com um sorriso constante e uma postura amigável que, aos poucos, se revela estratégica. Ele conversa, faz perguntas, tenta parecer próximo, quase um anfitrião. Essa cordialidade, no entanto, não elimina o fato de que ele decide quem sente o quê e quando. Há um controle silencioso ali, que dispensa gritos ou ameaças, mas que se impõe pela dependência dos detentos em relação ao sistema.

Em uma das sessões, Jeff recebe uma substância que intensifica sentimentos de afeto e desejo. Sob efeito da droga, ele se envolve com duas detentas, sem conseguir distinguir o que é real do que foi induzido. O teste toma um rumo desconfortável quando Steve pede que ele escolha qual delas deve receber outra substância, dessa vez ligada ao medo extremo e à dor psicológica. Jeff hesita, tenta evitar a decisão, mas percebe que não escolher também tem consequência: alguém será afetado de qualquer forma, com ou sem sua autorização.

Decisões morais

Esse tipo de situação revela o núcleo do experimento. Não se trata apenas de observar reações, mas de empurrar os participantes para decisões moralmente difíceis, mesmo quando essas decisões não fazem sentido fora do efeito químico. Jeff começa a perceber que está sendo conduzido, não apenas testado, e isso altera completamente a forma como ele enxerga o lugar.

As coisas se complicam ainda mais quando um dos testes foge do controle esperado e resulta em uma reação extrema. O impacto desse evento muda o clima dentro da instalação e afeta diretamente Mark, assistente de Steve. Interpretado com um tom mais contido, ele começa a demonstrar dúvidas sobre o que está sendo feito ali. Não há uma rebelião, mas há um desconforto crescente, que se traduz em hesitação e falhas na execução do trabalho.

Conexão real

Paralelamente, Jeff se aproxima de Lizzy (Jurnee Smollett), criando uma relação que parece mais genuína do que qualquer interação mediada pelas drogas. Ele compartilha seu passado, incluindo um acidente que marcou sua vida, e tenta construir algum tipo de conexão real. Só que, naquele ambiente, até os sentimentos mais sinceros acabam sendo observados como parte do experimento. Nada escapa ao olhar de Steve.

A relação entre Jeff e Lizzy passa a ser tratada como mais uma variável. O que deveria ser um espaço de respiro vira um novo ponto de pressão. Jeff percebe que, ao se envolver emocionalmente, também se torna mais vulnerável. Qualquer decisão dele agora pode afetar não só sua própria situação, mas também a dela.

Steve, por sua vez, mantém o controle com uma habilidade quase irritante. Ele alterna momentos de proximidade com decisões frias, sempre sustentando a lógica do experimento. Em alguns momentos, ele próprio se submete às drogas, criando uma sensação de igualdade que, no fundo, não se sustenta. Ele continua sendo quem controla o sistema, quem define os limites e quem decide até onde cada um pode ir.

Tensão crescente

O filme avança mostrando como esse equilíbrio frágil começa a ruir. Jeff passa a questionar mais abertamente o que está acontecendo, enquanto Mark demonstra sinais claros de desgaste. As regras continuam as mesmas, mas a forma como os personagens lidam com elas muda. Há uma tensão crescente, não baseada em ação explosiva, mas em decisões que precisam ser tomadas sob pressão constante.

“Spiderhead” funciona justamente por esse desconforto contínuo. Ele não depende de grandes reviravoltas para prender a atenção, mas de situações que colocam os personagens contra seus próprios limites. E há algo quase irônico nisso tudo: em um lugar onde emoções podem ser controladas por um botão, o que mais pesa são justamente aquelas que ninguém consegue desligar com facilidade.

Jeff precisa encarar não só o sistema que o cerca, mas também as próprias escolhas. Ele tenta recuperar algum controle sobre a situação, proteger quem importa e entender até que ponto suas decisões foram realmente dele. E, naquele ambiente onde tudo pode ser induzido, essa dúvida passa a ser o maior risco que ele enfrenta.