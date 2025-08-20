4 filmes vencedores da Palma de Ouro que estão no Prime Video

A Palma de Ouro é a maior distinção do Festival de Cannes. O prêmio é muito mais que um reconhecimento, um selo que legitima obras e as tornam fenômenos globais. Embora não tenha influência direta sobre o Oscar, definitivamente atesta e mede as temperaturas dos ânimos para a premiação da Academia. Os filmes que conquistam o júri não são escolhidos apenas pela boa qualidade técnica, mas também pela capacidade de provocar debates sociais, políticos e existenciais.

No Prime Video, alguns dos maiores vencedores dos últimos anos estão disponíveis e oferecem uma experiência rara: o encontro entre a densidade intelectual e o prestígio do grande público. Essas obras articulam narrativas e discursos críticos. Quebram as barreiras do entretenimento e viram objetos de análises acadêmicas, jornalísticas e até filosóficas. Elas são questionadoras. Desafiam o status quo, seja no âmbito das instituições familiares e jurídicas, seja no terreno da desigualdade social e das tensões econômicas globais. É aí que Cannes mostra seu diferencial: não basta o espetáculo, é preciso ter relevância.

A Revista Bula reuniu aqui quatro obras consagradas com a Palma de Ouro disponíveis no Prime Video, que criam um panorama das inquietações contemporâneas. Cada um, à sua maneira, reflete sobre os conflitos que atravessam nossos tempos. Assistí-los é como percorrer um mosaico de questões urgente, em histórias que juntam o rigor estético à intensidade emocional.

Anora (2024), Sean Baker Divulgação / FilmNation Entertainment Uma jovem que trabalha como dançarina em clubes noturnos de Nova York conhece um herdeiro bilionário russo, e o encontro casual logo se transforma em um relacionamento intenso. Movida pela promessa de uma vida melhor, ela mergulha em um universo de festas extravagantes, viagens luxuosas e excessos. Quando o casal decide se casar, no entanto, a família do noivo entra em cena, determinada a impedir a união a qualquer custo. Entre o glamour artificial e a dureza das pressões externas, a protagonista vê sua vida virar um campo de batalha entre o desejo de ascensão social e a força esmagadora das estruturas familiares e econômicas. O filme acompanha sua luta por autonomia em um mundo que parece sedutor, mas que cobra um preço devastador daqueles que ousam atravessar suas fronteiras.

Anatomia de uma Queda (2023), Justine Triet Divulgação / France 2 Cinéma Uma escritora vive isolada nos Alpes franceses com o marido e o filho. Quando o companheiro é encontrado morto, a dúvida sobre suicídio ou homicídio desencadeia uma investigação que coloca em xeque não apenas a dinâmica familiar, mas também a própria natureza da verdade. O julgamento se transforma em um espetáculo, no qual a vida íntima do casal é exposta com crueldade, e a protagonista precisa defender sua inocência enquanto a opinião pública a julga pela sua forma de ser, mais do que pelos fatos. O filho, parcialmente cego, torna-se peça central na trama, dividido entre o amor pela mãe e as incertezas que cercam a morte do pai. O filme acompanha o choque entre a narrativa jurídica, que exige certezas, e a complexidade da vida, que raramente se organiza em explicações definitivas.

Triângulo da Tristeza (2022), Ruben Östlund Divulgação / Neon Um casal de modelos e influenciadores é convidado para um cruzeiro de luxo, onde milionários excêntricos desfrutam de excessos sem limites. A bordo, a hierarquia social é marcada pelo dinheiro e pelo poder, mas logo as aparências começam a ruir. Uma tempestade transforma o jantar sofisticado em um espetáculo grotesco, revelando a fragilidade das elites diante do caos. O desastre culmina no naufrágio, e os sobreviventes precisam se reorganizar em uma ilha deserta. Nesse novo ambiente, as estruturas de poder se invertem: quem antes era invisível — uma funcionária que domina a pesca e o fogo — passa a ditar as regras, enquanto os milionários se tornam dependentes. A sátira expõe o ridículo das relações de classe e a hipocrisia de uma sociedade que valoriza status até que a sobrevivência imponha outras prioridades.