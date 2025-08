Os 7 melhores filmes da Netflix em 2025 (até agora), escolhidos por críticos e o público

Entre dezenas de lançamentos da Netflix em 2025, apenas sete filmes conseguiram se destacar de forma clara tanto na recepção da crítica especializada quanto na resposta do público. Não se trata aqui de recordes isolados de audiência nem de entusiasmo pontual em redes sociais, mas de títulos que sustentaram avaliações positivas em múltiplas frentes: notas altas no Rotten Tomatoes, boa média no IMDb e, em muitos casos, presença consolidada nos rankings semanais da própria plataforma. Esses filmes, escolhidos com base na convergência entre qualidade percebida e impacto real, ajudam a desenhar um retrato parcial, mas significativo, do que a Netflix entregou de mais sólido no cinema até agora neste ano.

É uma lista que contempla gêneros distintos, diretores com propostas muito diferentes e níveis variados de ambição, mas todos com uma resposta acima da média. “Caçadoras de Demônios K‑Pop” é o caso mais visível. Lançado em junho, o filme animado alcançou nota de 97% entre os críticos e se tornou, em menos de um mês, a animação original mais assistida da história da plataforma. “A Lista da Minha Vida”, com Sofia Carson, não teve a mesma explosão de popularidade, mas recebeu avaliações consistentes e conquistou uma base de fãs inesperada com sua abordagem emocional direta. “A Doce Villa”, estrelado por Scott Foley, encontrou espaço entre os filmes românticos com tom mais sereno, sustentando bom desempenho crítico e estabilidade nos rankings de visualizações. Já “Havoc”, de Gareth Evans, levou o público de ação a sério, com direção intensa e narrativa direta, mesmo sem unanimidade crítica. “Um Maluco no Golfe 2”, por sua vez, apostou na nostalgia e colheu resultados: alta audiência, nota de aprovação no Rotten Tomatoes e a curiosidade renovada sobre o personagem de Adam Sandler. “Separados pelas Estrelas”, uma animação sul-coreana de tom romântico e estrutura não linear, foi apontada como um dos filmes mais delicados do ano por veículos especializados. E “Revelações”, thriller psicológico dirigido por Yeon Sang-ho, dividiu opiniões mas alcançou reconhecimento crítico por sua densidade temática. Ao reunir esses sete títulos, é possível observar um equilíbrio raro entre expectativa, entrega e recepção. São filmes que, cada um a seu modo, funcionaram. E foram reconhecidos por isso.

A Lista da Minha Vida (2025), Adam Brooks Nicole Rivelli / Netflix Em “A Lista da Minha Vida”, Adam Brooks conduz uma comédia dramática envolvente sobre segundas chances, memórias e conexões humanas. A história gira em torno de Lidia, uma mulher de meia-idade que encontra uma antiga lista de desejos escrita na adolescência e decide, com a ajuda de sua avó italiana e um grupo improvável de senhoras idosas, realizar cada item. Mais do que simples aventuras, cada passo revela segredos de família, traumas adormecidos e reconciliações necessárias. Brooks utiliza sua experiência em filmes de autodescoberta para criar um roteiro equilibrado entre leveza e emoção, mesclando diálogos espirituosos com momentos genuinamente comoventes. A narrativa se destaca pela naturalidade com que aborda envelhecimento, propósito e legado, com uma direção sensível e atuações carismáticas que elevam o material. “A Lista da Minha Vida” é uma história acolhedora e cativante sobre lembrar quem você era para descobrir quem ainda pode ser, com valor emocional duradouro e construção sólida de personagens.

A Doce Villa (2025), Mark Waters Giulia Parmigiani / Netflix “A Doce Villa”, dirigido por Mark Waters, é uma comédia romântica encantadora que combina paisagens italianas exuberantes com um enredo leve, mas carregado de significado emocional. A trama acompanha Rachel, uma arquiteta urbana americana que herda uma vila decadente na Toscana, apenas para descobrir que a propriedade está ocupada por um excêntrico grupo de artistas. Em meio a choques culturais, conflitos sobre pertencimento e romance inesperado com o restaurador local, Rachel redescobre valores esquecidos sobre criatividade, comunidade e identidade pessoal. Waters, conhecido por seu domínio no gênero romântico, orquestra a história com fluidez, inserindo elementos visuais acolhedores e uma trilha sonora refinada. A fotografia vibrante e a direção de arte tornam “A Doce Villa” uma celebração estética e sensorial, mas é a sensibilidade com que temas como luto, recomeço e amor próprio são tratados que conferem profundidade à comédia. A autenticidade do elenco, aliada ao tom agridoce do roteiro, fazem deste um filme reconfortante e memorável.

Guerreiras do K-Pop (2025), Maggie Kang e Chris Appelhans Divulgação / Netflix “Guerreiras do K-Pop”, animação dirigida por Maggie Kang e Chris Appelhans, é uma celebração vibrante da cultura pop sul-coreana, da força feminina e da identidade cultural em um cenário fantástico e contemporâneo. O enredo acompanha quatro integrantes de uma banda K-pop que, ao serem convocadas por uma linhagem ancestral de caçadoras de demônios, precisam equilibrar a fama global com batalhas épicas contra forças sombrias que ameaçam o equilíbrio espiritual do planeta. A animação combina estética cyberpunk com elementos tradicionais coreanos, criando uma experiência visual única. Maggie Kang e Appelhans demonstram domínio técnico em narrativa visual e timing cômico, enquanto o roteiro é afiado, multicultural e acessível a públicos diversos. “Guerreiras do K-Pop” é, ao mesmo tempo, entretenimento e afirmação cultural, com temas como pertencimento, fama, responsabilidade e sororidade. Seu sucesso crítico e popular reflete a eficácia com que une ação, humor e emoção — uma das animações mais impactantes da Netflix em anos.

Havoc (2025), Gareth Evans Divulgação / Netflix Em “Havoc”, Gareth Evans entrega uma obra visceral, crua e implacável, fiel ao seu estilo característico de coreografias brutais e tensão ininterrupta. Ambientado em uma metrópole decadente mergulhada em corrupção e crime, o filme acompanha Walker, um detetive veterano que, após uma missão de resgate malsucedida, se vê imerso em uma teia de conspirações que ligam autoridades, traficantes e interesses internacionais. Com direção dinâmica e realismo quase documental, “Havoc” explora o colapso institucional e a degeneração moral em ambientes urbanos. Evans domina os aspectos técnicos da ação — tomadas contínuas, uso inteligente da luz e som abafado para criar claustrofobia — mas o verdadeiro mérito está em como insere emoção e desgaste psicológico ao protagonista. Com interpretações intensas e uma paleta visual fria, o longa transcende o gênero policial, tornando-se um comentário brutal sobre sobrevivência, justiça e as fronteiras entre certo e errado. É um thriller de ação com densidade dramática e impacto duradouro.

Revelações (2025), Yeon Sang-ho Divulgação / Netflix “Revelações”, de Yeon Sang-ho, é um suspense psicológico com camadas filosóficas e estéticas que remetem a obras como “Memórias de um Assassino” e “O Pecado Mora ao Lado”. Ambientado em uma Coreia do Sul tensa e politicamente polarizada, o filme segue um jornalista desacreditado que investiga uma série de crimes ritualísticos ligados a um culto apocalíptico. Yeon Sang-ho conduz a trama com tensão crescente, misturando realismo sombrio com simbolismo religioso e questionamentos morais profundos. A câmera quase nunca se distancia do protagonista, reforçando a claustrofobia emocional da jornada. Os diálogos são afiados, e a trilha sonora opressiva acentua a sensação de paranoia e urgência. “Revelações” é mais do que um thriller — é um exame das fronteiras entre fé, manipulação e verdade. Com base em narrativa investigativa e críticas sociais sutis, o filme sustenta-se por sua coerência temática e domínio técnico, demonstrando a maturidade cinematográfica de Yeon.

Separados pelas Estrelas (2025), Han Ji-won Divulgação / Netflix “Separados pelas Estrelas”, dirigido por Han Ji-won, é um drama romântico-científico que toca com precisão poética os temas do tempo, da memória e da perda. Inspirado em tradições asiáticas de amor transcendental, o filme narra a história de Yuna e Haru, dois jovens separados por dimensões temporais distintas, que se comunicam através de uma anomalia espacial ligada a uma torre de rádio esquecida. Han Ji-won imprime sua assinatura autoral com delicadeza, construindo cenas onde o som e o silêncio têm o mesmo peso narrativo. A estrutura não linear do roteiro convida o espectador a montar o quebra-cabeça emocional junto aos personagens, e a cinematografia etérea contribui para o sentimento de que o amor — mesmo no vácuo — é uma força inquebrantável. “Separados pelas Estrelas” é uma obra sensível e imaginativa, que convida à contemplação e ao mergulho sensorial, com credibilidade emocional e autenticidade na sua expressão cultural e afetiva.