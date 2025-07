5 filmes novos na Netflix que são melhores do que você imagina

Nem toda estreia de catálogo chama atenção de imediato. No caso da Netflix, esse efeito é amplificado pelo volume: dezenas de títulos chegam ao serviço a cada mês, tornando o reconhecimento quase uma questão de sorte. Mas nos últimos meses, cinco produções conseguiram sobressair — não pelo marketing ou pelo formato, mas pela solidez do que oferecem. Cada uma, à sua maneira, aposta menos na aparência e mais na construção. É um grupo variado: há sequência inesperada de clássico cômico dos anos 1990, adaptação de caso real ocorrido em 1939, novo capítulo de uma franquia de terror com leitura crítica da fama, drama coreano sobre a experiência urbana contemporânea e um filme independente americano de perfil biográfico. O que une essas obras não é o gênero ou a origem, mas o compromisso com o material.

“Um Maluco no Golfe 2”, lançado em julho, recupera o personagem de Adam Sandler quase três décadas depois e surpreende ao optar por um roteiro centrado na paternidade, com ritmo mais contido que o habitual. Já “Perdido na Montanha”, que também chegou ao catálogo este mês, reconta a história de Donn Fendler, garoto de 12 anos perdido no Monte Katahdin em 1939, com rigor de reconstituição e uma fotografia que evita a espetacularização. Em “Smile 2”, a entidade do primeiro filme retorna, mas agora dentro do universo de uma popstar, o que permite ao diretor Parker Finn tensionar o conceito de visibilidade e trauma em ambiente de alta exposição.

O drama sul-coreano “Meus 84 m²”, recém-incluído na plataforma, investiga o impacto psicológico da falta de espaço e mobilidade social em uma família de classe média. É um filme silencioso, mas formalmente muito controlado. E em “Bob Trevino Likes It”, destaque do circuito de festivais antes de estrear no streaming, a diretora Tracie Laymon transforma sua própria vivência pessoal em ficção intimista, com dois personagens que constroem, lentamente, um vínculo afetivo inesperado. Nenhum desses filmes vem com a promessa explícita de sucesso. Nenhum busca viralizar. Mas todos demonstram controle de linguagem, clareza estética e, sobretudo, integridade naquilo que se propõem a fazer. O resultado é discreto — e, por isso mesmo, mais digno de atenção.

Meus 84 m² (2025), direção de Kim Tae‑joon e Sharon S. Park Divulgação / Netflix Em um apartamento minúsculo nos arredores de Seul, uma família de três pessoas tenta preservar seus laços diante do esgotamento físico e emocional provocado pela vida urbana. A trama é construída com foco nos silêncios, nas repetições da rotina e nos conflitos velados que emergem quando o espaço se torna escasso e os desejos individuais, inadiáveis. A adolescente da casa, em especial, vive o dilema entre gratidão familiar e aspirações pessoais, tornando-se o centro de uma tensão crescente e contida. A fotografia enfatiza os corredores apertados, os ângulos fechados e a convivência forçada como linguagem visual da opressão cotidiana. A obra se ancora em dados sociais sobre desigualdade imobiliária e precarização da vida urbana na Coreia do Sul, utilizando-os como pano de fundo realista sem soar didática. O resultado é um drama sutil, preciso e emocionalmente envolvente, que converte o microespaço em espelho de uma condição social e psíquica mais ampla.

Um Maluco no Golfe 2 (2025), direção de Kyle Newacheck Divulgação / Netflix Anos após sua aposentadoria, um ex-golfista excêntrico e impetuoso decide voltar aos campos para ajudar a filha a ingressar em uma escola de balé prestigiada. A continuação aposta menos no humor escancarado do passado e mais na construção de vínculos familiares. O roteiro equilibra o tom farsesco com momentos de ternura, sem perder a irreverência típica da franquia. Participações de astros reais do esporte, como Rory McIlroy e Travis Kelce, e o retorno de personagens clássicos, oferecem um elo entre nostalgia e renovação. A trilha sonora revisita o rock e o hip hop noventistas com acento contemporâneo, reforçando o contraste entre gerações. A direção entrega ritmo ágil, montagem eficiente e gags visuais criativas, mas é a performance central — afetiva e contida — que transforma a comédia em uma reflexão bem-humorada sobre amadurecimento e legado. A Netflix entrega aqui não apenas uma sequência, mas uma atualização surpreendentemente sensível do que antes era apenas pastelão esportivo.

Perdido na Montanha (2024), direção de Andrew Boodhoo Kightlinger Perdido na Montanha Inspirado em fatos reais ocorridos em 1939, o filme acompanha um menino de doze anos que se perde em uma trilha no Maine e sobrevive sozinho por nove dias em meio à floresta. O roteiro evita o heroísmo artificial e opta por um retrato seco e meticuloso da luta por sobrevivência, alternando cenas de silêncio e exaustão com lembranças familiares que pontuam a resistência emocional. A reconstrução do desaparecimento e das buscas mobiliza múltiplas camadas de tensão: familiar, social e histórica. A fotografia favorece o contraste entre a vulnerabilidade infantil e a hostilidade da paisagem. A atuação do jovem protagonista é o eixo emocional da narrativa, sustentando o realismo com contenção e veracidade. O trabalho de pesquisa documental, evidente em detalhes logísticos e na ambientação de época, fortalece a confiabilidade da abordagem. Mais do que um drama de resistência física, a produção se firma como estudo humano sobre instinto, medo e esperança. Uma obra sóbria, honesta e tecnicamente rigorosa.

Smile 2 (2024), direção de Parker Finn Divulgação / Paramount Pictures Uma estrela pop em ascensão começa a ser assombrada por uma entidade sobrenatural enquanto lida com a pressão da fama e traumas mal resolvidos. A sequência do terror psicológico de 2022 expande o universo do original sem repetir suas fórmulas, apostando em tensão mais atmosférica do que explícita. A protagonista — uma celebridade perseguida tanto pela indústria quanto por uma maldição sorridente — serve como veículo para uma crítica incisiva à exposição pública e ao colapso da subjetividade. A direção trabalha com precisão o uso do som, da montagem e da distorção da realidade, criando uma experiência audiovisual inquietante. A performance principal é densa, física e emocionalmente carregada, sustentando o enredo com credibilidade dramática. O projeto se distancia do mero susto e se aproxima de um retrato simbólico da autodestruição moderna, transformando pavor em comentário social. O resultado é uma continuação madura, que respeita o material original, mas arrisca e cresce com inteligência.