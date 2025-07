Pare tudo para assistir: 4 filmes que chegaram esta semana à Netflix e entregam mais do que muito lançamento de 2025

Um Maluco no Golfe 2 (2025), Kyle Newacheck

Anunciada como continuação tardia de um dos clássicos da comédia esportiva dos anos 1990, “Um Maluco no Golfe 2” retoma o universo nonsense de Happy Gilmore, agora interpretado por um Adam Sandler mais velho, mais cínico e com uma pontaria ainda mais errática. Dirigido por Kyle Newacheck, da série “Workaholics”, o filme aposta no humor autorreferente, misturando sátira esportiva, crítica ao culto da celebridade e piadas físicas, no limite entre o anacrônico e o propositalmente bobo. A trama envolve um torneio beneficente com ex-atletas, influenciadores e um vilão corporativo que quer transformar o golfe em reality show permanente. Sandler revisita seu personagem sem nostalgia forçada, apoiado em um roteiro que reconhece os excessos do primeiro filme e ri deles. Há espaço para aparições especiais, ganchos afetivos e provocações absurdas. O que poderia ser apenas uma repetição se revela, em certos momentos, uma reinterpretação — menos inocente, mais crítica. “Um Maluco no Golfe 2” não tenta convencer quem nunca se divertiu com o original, mas entrega ao seu público uma sequência com mais ritmo, mais caos e, surpreendentemente, mais consciência de si.