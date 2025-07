3 filmes para curtir o fim de semana trancado em casa — na Netflix

Você acordou a semana inteira às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Se estressou diariamente, enfrentou um trânsito terrível e só viu boletos chegando. Nada de dinheiro na conta, porque ainda é fim de mês. Só na próxima semana as coisas melhoram. Aliás, o dinheiro mal cai na conta e já sai imediatamente para pagar as contas. O cliente chato, as cobranças do chefe, a encheção de saco do RH, tudo se acumula. As aulas voltam na semana que vem, e o trânsito vai piorar. A correria retoma o ritmo frenético. Você liga a televisão e só encontra tragédia, guerra e tarifaço. Não há respiro.

Então, quando os amigos te chamam para sair no fim de semana, você topa imediatamente. Afinal, precisa relaxar a cabeça. Mas, na hora de sair, bate aquela preguiça, e a vontade de passar o fim de semana inteiro trancado em casa, curtindo o merecido descanso e vendo um filme despretensioso, só aumenta.

Se isso sempre acontece com você, temos a lista certa para esse momento.

Um Maluco no Golfe 2 (2025), Kyle Newacheck Divulgação / Netflix Décadas se passaram desde que Happy Gilmore chocou o mundo do golfe com sua tacada desajeitada e temperamento explosivo. Agora, mais cansado do que competitivo, ele leva uma vida modesta longe dos holofotes, até que a filha Vienna, aspirante a bailarina, recebe uma chance rara de estudar em uma prestigiada escola de dança. O problema? O preço é alto, e Happy precisa reencontrar sua velha glória para bancar o sonho dela. Forçado a voltar aos campos que jurou nunca mais pisar, ele enfrenta um mundo esportivo mais moderno, disciplinado e impessoal, onde não há espaço para seu estilo nada ortodoxo. Entre velhos desafetos e novas promessas, ele precisará reaprender o jogo, mas também redescobrir o que o fez amar a competição.

Perdido na Montanha (2024), Andrew Boodhoo Kightlinger Divulgação / Great Mountain Durante o verão de 1939, um garoto de 12 anos se vê sozinho em meio à vastidão hostil das florestas do Maine após se perder da família durante uma trilha. A súbita mudança de tempo e a força de uma tempestade o afastam dos pais e irmãos, dando início a uma jornada extrema de sobrevivência. Sem água potável, sem alimentos e vestindo roupas inadequadas para o frio que se intensifica à noite, ele enfrenta terrenos acidentados, o risco de encontros com animais selvagens e a constante ameaça de hipotermia. A cada novo dia, o isolamento e a exaustão física tornam a travessia ainda mais desesperadora. Enquanto isso, as buscas se intensificam nas comunidades vizinhas, mobilizando voluntários e autoridades em uma corrida contra o tempo. Ao longo de nove dias, o menino precisa confiar apenas em seu instinto, em fragmentos de lembranças e na esperança teimosa de reencontrar o caminho, antes que a floresta o silencie de vez.