O melhor filme de ação da Netflix neste fim de semana. E ponto final

Num tempo em que grande parte do cinema de ação busca redenção artística pela via da autorreferência intelectualizada, há uma ousadia inesperada em um filme que se recusa a vestir a máscara da importância. “Bad Boys para Sempre” revira o conceito de legado ao não se levar a sério — e é justamente nessa recusa que encontra sua força. Não se trata de uma negação da idade ou das marcas do tempo, mas de uma apropriação deliberada delas como elemento narrativo. Ao invés de disfarçar a fadiga, o filme a coreografa. As articulações que rangem, os olhares de cansaço e as piadas sobre limitações físicas não são apenas recursos cômicos — são declarações de consciência. O espetáculo não busca regressar à juventude, mas explorar o que acontece quando ela já não pode ser reivindicada sem ironia.

Mais do que continuar uma franquia, o filme a revê de dentro para fora. Ele recolhe seus próprios clichês, não para reiterá-los, mas para redesenhar suas funções dramáticas. Aquilo que parecia fórmula ganha, aqui, novas inflexões — não pela via da subversão escancarada, mas por uma astúcia que caminha junto com os personagens. O parceiro que quer se aposentar não é apenas o contraponto cômico: ele é a bússola moral de um enredo que sabe que o heroísmo não pode mais se sustentar apenas no barulho das armas. A perseguição inevitável vira terreno para comentários velados sobre esgotamento, tanto físico quanto narrativo. E o vilão de motivações pessoais, tão corriqueiro no gênero, é tensionado até se tornar um espelho desconfortável do próprio protagonista. Não há celebração fácil: o filme extrai comicidade do absurdo, mas a transforma em tensão, e não em anestesia.

O grande trunfo está no olhar dos diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah, que assumem o controle da narrativa como quem herda um dialeto barulhento e decide redesenhá-lo com outro ritmo. Ao contrário de Michael Bay, que via no excesso um gesto estético absoluto, a dupla enxerga ali uma partitura que pode ser desmontada e recomposta. Os tiroteios não são mais apenas fogos de artifício: são encenações coreografadas com um sentido relacional. O caos visual cede espaço a uma dinâmica emocional. Isabel, a antagonista que conduz sua vendeta com um fervor quase ritualístico, materializa os fantasmas do passado dos protagonistas — não como alegoria simplista, mas como fissura real em uma masculinidade outrora inabalável. Sua maternidade distorcida, simbolicamente ligada à iconografia da Santa Muerte, desloca a figura do vilão tradicional e obriga os heróis a encarar seus próprios escombros interiores.

Há, portanto, uma lógica invertida operando: não é o novo que vem substituir o velho, mas o velho que precisa ser revisto sob nova luz. O elenco jovem, longe de funcionar como alívio ou promessa de renovação, atua como dissonância. São intrusos na lógica narrativa tradicional, cuja presença não alivia a pressão, apenas a reorganiza. A juventude já não oferece mais salvação automática: ela é apenas mais um vetor de conflito, mais uma camada no labirinto entre memória e urgência. Os veteranos não se despedem com glória, mas com uma lucidez rarefeita — a consciência de que o tempo já não os poupa, mas também não os elimina. Isso confere ao filme uma textura rara: ele é, ao mesmo tempo, ação e exaustão; espetáculo e crepúsculo.

Talvez o ponto mais perturbador e instigante seja o modo como a emoção se infiltra sem fanfarra. A perda que une os protagonistas na segunda metade do filme não pede lágrimas, mas silêncios. Quando Marcus rompe seu voto de não-violência, o gesto não é carregado de triunfo, mas de resignação. Não há vitória, apenas a reafirmação de um vínculo que desafia o tempo e a ideologia do herói infalível. Mike, por sua vez, se vê diante de um colapso simbólico que lhe arranca as certezas. A reviravolta que o afeta não busca chocar, mas deslocar: ao desmontar seu papel tradicional, o roteiro redesenha não apenas sua trajetória individual, mas o próprio molde do protagonista que já não cabe na era das dúvidas.

A maior astúcia do filme é parecer leve sem ser superficial. Ele entende que exagero não é sinônimo de ruído, e que a comédia pode ser um disfarce honesto para tragédias não resolvidas. Em vez de buscar grandeza por meio de discursos ou gestos redentores, opta por escancarar a ambiguidade: rir das próprias limitações, expor as fraturas sem convertê-las em espetáculo, reconhecer que a maturidade não chega com respostas, mas com novas formas de incerteza. E é por isso que, paradoxalmente, o filme que se recusa a ser “importante” acaba por dizer mais sobre envelhecer, persistir e rever o passado do que muitos dramas que se autoproclamam profundos. Ao final, resta não um ensinamento, mas uma espécie de eco — aquele que só se ouve quando a adrenalina cede espaço para o que realmente permanece.