5 filmes de 2025 que já estão cotados para o Oscar

Há apenas quatro meses, aconteceu a cerimônia que brindou o Brasil com seu primeiro Oscar de Filme Internacional. Mas nem por isso estamos satisfeitos. Somos viciados em cinema e, como todo bom aficionado, queremos mais. Sim, já estamos de olho nos termômetros da cerimônia de 2026. Mal enrolaram o tapete vermelho e já estamos prontos para estendê-lo de novo. É que o clima de tensão e glamour é irresistível e deixa um sabor de champanhe na boca. A tarde das celebridades desfilando com seus looks incríveis, flashes por todos os lados, depois a torcida e a saga para aguentar acordado até uma da manhã num domingo, mesmo sabendo que será preciso levantar às seis na segunda-feira. A força para ficar até o fim vence, mesmo que com esforço.

A Revista Bula sabe que os produtores e cineastas já estão trabalhando para levar seus filmes à elite do cinema no ano que vem. A noite da premiação pode até parecer distante, mas a corrida já começou. Os streamings investem fortunas em obras promissoras; produtores disputam as maiores estrelas para seus projetos mais ambiciosos. Críticos e entusiastas estão assistindo a tudo que podem para tentar prever os favoritos da temporada. Ainda falta tempo, mas é bom começar a acompanhar desde já, é muita coisa, e não dá para deixar para a última hora. Se você já está curioso com o que vem por aí, acompanhe esta lista.

Frankenstein (2025), Guillermo del Toro Divulgação / Bluegrass Films Décadas após o incêndio que teria destruído uma das criaturas mais temidas da história, um cientista solitário é convocado a retomar os experimentos interrompidos do lendário Dr. Frankenstein. Para isso, ele precisa encontrar o monstro original, desaparecido há quarenta anos e agora cercado por rumores e lendas. Em uma jornada que mistura ciência, obsessão e mitologia, o pesquisador segue pistas sombrias por vilarejos remotos, arquivos esquecidos e laboratórios abandonados. À medida que se aproxima de seu objetivo, começa a questionar não apenas a natureza da criatura, mas também os limites do próprio conhecimento humano e os fantasmas da criação. O reencontro entre criador e criação se desenha como inevitável — um confronto entre passado e presente que desafia a ideia de humanidade, responsabilidade e legado. Enquanto as experiências se aprofundam, a fronteira entre vida e morte, ética e loucura, torna-se cada vez mais turva.

Hamnet (2025), Chloé Zhao Divulgação / Amblin Entertainment Uma mulher vive à sombra do homem que o mundo reverencia, mas é em seu silêncio que pulsa o coração da história. Após perder o único filho, ela mergulha em um luto que transforma a paisagem ao seu redor, da casa às colinas, tudo parece impregnado pela ausência. Enquanto o marido se refugia em Londres, absorvido por sua arte e distante da dor doméstica, ela precisa seguir em um cotidiano onde a dor não tem plateia, nem palavras suficientes. Entre memórias do menino, presságios naturais e a fragilidade das coisas não ditas, ela constrói uma espécie de resistência silenciosa, sustentada por gestos, rituais e conexões invisíveis. É no contato com a terra, com os animais, com as pequenas sutilezas da vida, que sua dor se elabora e, aos poucos, encontra forma. O que parecia apenas uma tragédia íntima ressoa muito além das paredes da casa, tornando-se o solo fértil onde germina uma das obras mais universais do teatro.

Marty Supreme (2025), Josh Safdie Divulgação / A24 Um excêntrico e carismático jogador de tênis de mesa ascende ao estrelato nos circuitos internacionais, desafiando céticos e humilhando adversários com seu estilo provocador e quase teatral. Com uma mistura de talento nato, vaidade desmedida e espírito de showman, ele transforma cada partida em espetáculo, colecionando vitórias, e inimigos. Fora das quadras, seu comportamento impulsivo e sedutor atrai olhares e controvérsias, especialmente quando os holofotes se voltam para seus envolvimentos com as esposas de seus oponentes, o que só intensifica sua fama e seus conflitos. À medida que seu nome ganha dimensão mítica, ele precisa lidar com as consequências de suas escolhas, tanto esportivas quanto pessoais, enquanto persegue obsessivamente o reconhecimento eterno. Entre raquetes, escândalos e aplausos, sua trajetória se desenha como uma espiral vibrante e caótica de ambição, desejo e autodestruição.

Sentimental Value (2025), Joachim Trier Divulgação / Mer Film Um diretor de cinema, afastado do sucesso e das filhas, decide retomar a carreira com um novo filme, acreditando que a arte pode consertar o que o tempo e a negligência desfez. Ele oferece o papel principal à filha mais velha, uma atriz de teatro que rejeita a proposta, incapaz de separar os afetos pessoais das exigências profissionais. Ferido, o pai entrega o papel a uma estrela americana em ascensão, desencadeando um mal-estar que aprofunda as fissuras entre ele e as filhas. A presença da nova atriz, estrangeira aos vínculos da família, atua como catalisadora de ressentimentos, lembranças e fragilidades que nenhuma das partes estava disposta a revisitar. Enquanto a produção do filme avança, os limites entre a ficção e a vida real se embaralham, forçando os envolvidos a confrontar decisões passadas, perdas mal elaboradas e o desejo, às vezes contraditório, de recomeçar. Entre ensaios e confrontos, os laços familiares se reconfiguram em meio a silêncios, olhares e cenas que revelam mais do que qualquer diálogo.