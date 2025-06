7 livros que você termina e fica olhando pro teto por meia hora repensando a vida toda

Escute as Feras (2021), Nastassja Martin

Um encontro brutal com a natureza selvagem expõe as fronteiras tênues entre o homem e o animal, o conhecido e o desconhecido. Após um ataque de urso no coração da Sibéria, a autora se lança numa jornada que ultrapassa a recuperação física para se transformar numa profunda exploração da identidade, do trauma e das relações ancestrais com o meio ambiente. Entre relatos vívidos e reflexões etnográficas, o livro desvenda a complexa teia de sentidos que se entrelaçam na experiência humana diante do perigo, do silêncio e do silêncio do outro — seja ele humano ou não. A linguagem, ao mesmo tempo poética e clínica, constrói uma narrativa que interroga a noção de alteridade e desafia a separação cartesiana entre corpo e espírito, natureza e cultura. É um convite para ouvir o que as feras sussurram, não apenas lá fora, mas dentro de nós.