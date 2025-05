7 livros brasileiros contemporâneos que fariam Sócrates pedir silêncio

O Amor dos Homens Avulsos (2016), Victor Heringer

A memória de Camilo não é linear nem indulgente. Na evocação da infância vivida no bairro carioca do Queím, tudo retorna com uma nitidez incômoda: o calor abafado, os adultos dissimulados, as regras tácitas de convivência. Entre esse cenário tropical e opressivo, surge Cosme — um novo morador do bairro que se tornará, para Camilo, um espelho turvo e uma promessa de liberdade. A aproximação entre os dois meninos revela-se mais do que amizade ou desejo: é uma tentativa desesperada de tornar suportável o mundo ao redor. A narrativa, conduzida por Camilo já adulto, alterna lembranças de um passado ardente e reflexões sobre a dor de quem sobrevive ao amor que não se realiza. A linguagem ora melancólica, ora brutal, dá conta de uma perda que não se resolve com o tempo. Tudo o que é narrado se constrói com beleza e violência, como se as palavras tivessem sido destiladas da carne ferida. O que Camilo busca não é consolo, mas compreensão — ainda que tardia — daquilo que marcou para sempre sua juventude. Cada gesto, cada silêncio, cada despedida ganha peso de eternidade. Ao fim, o que resta é a sensação de que toda história de amor também é, por natureza, um ato de solidão irremediável.