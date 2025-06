6 filmes que parecem alucinação de alguém que tomou Rivotril com energético

Você aperta o play achando que vai ver um filme e, três minutos depois, está flutuando fora do próprio corpo, ouvindo vozes em tailandês, tendo empatia por um manequim depressivo ou conversando com um espírito em forma de gato. Nenhuma substância foi ingerida, e mesmo assim sua mente está descolando da realidade com a serenidade de quem tomou um ansiolítico, só que alguém também lhe injetou cafeína líquida na veia. Este é o território dessas obras: narrativas que não se explicam, mas se sentem. Filmes que parecem um delírio coletivo coreografado por um diretor com TOC estético e espírito místico.

Eles não são exatamente “difíceis”, tampouco fazem pose de arte inacessível. São hipnóticos. Surreais. Às vezes lentos como um sonho lúcido, às vezes acelerados como um surto em câmera lenta. Em comum, todos compartilham aquele estado em que a razão fica em segundo plano e o sensorial assume o volante. O que importa não é entender, é ser tragado. Há algo de ritual, de febre, de vertigem. Você assiste de olhos abertos, mas a sensação é a mesma de quando dorme com febre alta e sonha com línguas que não fala.

Essa seleção é para quem está cansado de ver sempre a mesma estrutura, o mesmo herói, o mesmo arco dramático, o mesmo final explicadinho. Aqui, o convite é para se perder ou se encontrar no meio do caos. São cinco filmes que desafiam o senso comum sem abandonar o prazer da imagem. Se em algum momento você se perguntar “o que é que eu tô vendo?”, parabéns: você chegou no lugar certo. Respire fundo, solte o controle, e aceite o convite para embarcar nessa bad trip cinematográfica com a lucidez flutuante de quem tomou Rivotril com energético. Você vai sair diferente.

A Substância (2024), Coralie Fargeat — Prime Video Divulgação / MUBI Ex-estrela decadente de programas de ginástica, uma mulher enfrenta o espelho da fama e do tempo quando descobre um soro milagroso capaz de gerar uma versão mais jovem de si mesma. No entanto, o milagre é temperado pelo grotesco: o corpo duplicado exige sacrifícios cada vez mais viscerais, com drenagens e transfusões que transformam elegância em pesadelo visceral. A protagonista alterna entre identidades, narcotizada por vaidade e desespero, enquanto mudanças físicas monumentais erguem dilemas sobre identidade, estética e o custo da perfeição. Com humor ácido e terror corporal, a obra satiriza o culto à beleza ao mesmo tempo em que provoca desequilíbrio sensorial, criando uma experiência cinematográfica que lateja entre o repulsivo e o fascinante. Uma reflexão alucinada sobre o que acontece quando a juventude se torna mais que aparência: urgência existencial.

Clímax (2018), Gaspar Noé — Uma trupe de dançarinos celebra em um prédio abandonado, embalada por vozes e ritmos que alternam entre hipnose e delírio. Aos poucos, uma bebida adulterada entra em cena e transfere a festa do corpo para a mente, dilatando sensações e urgências. A coreografia cede lugar ao caos: corpos ainda treinados espiralam em meio a vislumbres de pânico, euforia, culpa e angústia. Cada passo medeia um colapso gradual; cada grito ou suspiro, um grão de areia no relógio da lucidez. Efeito quase orgânico para um convite dramático: sentir que o chão some, que a música vira punhal, que estar vivo é se mover no limite entre prazer e colapso. No final, o espectador está tão exausto quanto os dançarinos, consciente de que a beleza, quando turbinada, vira vertigem.

Clonaram Tyrone (2023), Juel Taylor — Netflix Parrish Lewis / Netflix No coração debilitado das periferias americanas, três figuras improváveis, um traficante, um cafetão e sua cliente, têm suas rotinas rasgadas por uma reentrada fantasmática: o primeiro acorda como se tivesse sido recortado da morte. O que parecia coincidência se revela um experimento meticuloso e absurdo, em que clones promovem controle social com disfarce retrô. Entre norte-americanismos antigos e luzes granulares, o filme impõe ao espectador um ritmo de insônia lúcida: às vezes engraçado, às vezes violento, sempre desconcertante. A estética blaxploitation reconstrói um passado imagético para questionar o presente: quem somos quando nossas memórias podem ser reproduzidas? O humor corrosivo e o tom conspiratório resultam em suspense psicodélico, um delírio político gerado por um sistema que nunca dorme.

Beau Tem Medo (2023), Ari Aster — Apple TV+ e Prime Video (ambos sob demanda) Divulgação / A24 Um homem já sensível e paranoico embarca numa odisseia solo para um funeral que se transforma em uma jornada onírica e claustrofóbica. Cada etapa do trajeto — estradas vazias, cidades estranhas, encontros desconcertantes — amplifica seu medo primordial: o fracasso de existir em meio ao caos do mundo. A comédia escorre em cenas surreais (um ônibus pilotado por freiras saltimbancas? um banquete que soa como pesadelo?), mas é o terror íntimo que comanda a narrativa. A tensão cresce, dilatando tempo e espaço até que os traumas do passado, a mãe controladora, a ansiedade crônica convergem num espelho distorcido. A fúria e o medo se entrelaçam, e o humor dá lugar a um surto performático, tão absurdo quanto doloroso. É um filme sobre dominação emocional que vira delírio tabulado.