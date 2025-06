Curtos, certeiros e geniais: 5 livros inteligentes com menos de 200 páginas

Te Vendo um Cachorro (2013), Juan Pablo Villalobos

Aos 78 anos, Teo muda-se para um prédio decadente onde convive com idosos tão desiludidos quanto ele. A fama de escritor, embora falsa, o protege dos olhares curiosos enquanto ele cultiva desejos reprimidos pela síndica e calcula a duração do seu pecúlio. Entre conversas e confissões, o protagonista revela sua melancolia diante da irrelevância, questionando a passagem do tempo e a máscara social que construiu. O humor ácido atravessa a narrativa, equilibrando tristeza e sarcasmo numa análise mordaz do envelhecimento e da identidade. É um mergulho nas complexidades de um homem que encara a solidão com ironia e resignação, desvendando camadas do ser. O texto, conciso e preciso, oferece um olhar íntimo e crítico sobre as relações humanas e a efemeridade da vida. Cada palavra constrói um retrato de absurdo e humanidade, desafiando o leitor a refletir sobre o sentido da existência.