5 livros sobre o apocalipse para aprender a sobreviver

Ideias para Adiar o Fim do Mundo (2019), Ailton Krenak

Em uma série de ensaios provocativos, um líder indígena brasileiro compartilha sua visão sobre a crise ambiental e a desconexão entre a humanidade e a natureza. Com uma linguagem poética e acessível, ele desafia as noções ocidentais de progresso e desenvolvimento, propondo uma reconciliação com os ciclos naturais e uma valorização dos saberes ancestrais. Através de reflexões profundas, o autor convida o leitor a repensar seu papel no mundo e a considerar alternativas sustentáveis para o futuro do planeta. A obra é um chamado à ação, incentivando uma mudança de paradigma que valorize a diversidade cultural e a harmonia com o meio ambiente. Combinando filosofia, espiritualidade e crítica social, o livro oferece uma perspectiva única sobre os desafios contemporâneos. É uma leitura essencial para aqueles que buscam compreender as raízes da crise ecológica e encontrar caminhos para um futuro mais equilibrado. A mensagem central é clara: para evitar o fim do mundo, é necessário mudar a forma como nos relacionamos com a Terra e uns com os outros.