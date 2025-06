Cânones ou castigos? 5 títulos que ninguém relê por vontade

Os Lusíadas (1572), Luís de Camões

O épico que moldou a literatura portuguesa é uma explosão de erudição clássica, patriotismo marítimo e versos decassílabos que fazem o Google parecer necessário a cada estrofe. Mistura de odisseia imperial com tratado mitológico, conta as façanhas de navegadores lusos como se fossem deuses em missão divina, ou, no mínimo, figuras destinadas à glória (e à glória textual também). Cada canto é uma celebração da língua, mas também um labirinto de construções inversas, latinismos e alusões que pedem mais do que apenas atenção: exigem resistência linguística. Mesmo com monstros marinhos, tempestades e deuses que aparecem com frequência dramática, a leitura caminha no ritmo de uma nau sobrecarregada. Magnífico? Sem dúvida. Releitura por vontade própria? Só se for por puro amor à métrica e ao salitre das glórias passadas.