Qual livro traduz o seu estado de espírito neste momento?

Existe um tipo de leitura que não escolhemos — ela nos escolhe. Não porque traga respostas, mas porque encontra palavras para o que em nós ainda não tem nome. Não é sobre enredo, nem sobre gênero. É sobre ressonância. Como se o livro e o leitor vibrassem numa mesma frequência silenciosa. Às vezes, basta uma frase. Um trecho sublinhado. Um desconforto bom. E sabemos: esse livro me entendeu. Não é prazer. É espelho. É quando a leitura não distrai, mas traduz. Quando o texto não embala, mas encosta. Em algo que nem sabíamos estar ali. Um vazio, uma lembrança, um desejo enterrado. Há livros que chegam como uma companhia muda — e dizem, sem alarde: é isso. E isso basta. Essas leituras não são sempre as melhores. Nem as mais belas. São as que acertam o nervo. As que, em outro momento, teriam passado batido. Mas hoje fazem sentido. Porque falam com a nossa urgência.

Qual livro é você hoje?