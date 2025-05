Teste: Qual filósofo morto escreveria sobre sua vida amorosa?

1. O que melhor resume sua vida afetiva?

a) Uma montanha-russa sem alça de segurança b) Um PowerPoint bonito, mas sem propósito c) Uma tese sobre o medo de ser amado d) Um ciclo de mensagens não respondidas e) Um crime passional sem corpo nem provas f) Uma dança lenta entre ideal e decepção

2. Quando você sente que ama alguém, o que acontece?

a) Você vira outra pessoa — e depois esquece quem era b) Começa a analisar tudo como se fosse um quebra-cabeça emocional c) Sente medo, mas chama de intuição d) Você quer sumir antes que a pessoa suma primeiro e) Ama de forma tão intensa que sufoca f) Você escreve textos que nunca envia

3. Como você lida com términos?

a) Começa outra história antes de entender o fim da última b) Faz planilha, terapia e uma thread sobre lições aprendidas c) Finge que superou, mas stalkeia até o LinkedIn d) Some, bloqueia, desbloqueia, bloqueia de novo e) Sofre como se fosse personagem de tragédia grega f) Guarda tudo em forma de poesia que ninguém vai ler

4. Em uma DR, você geralmente:

a) Sabe que está errado, mas finge que é sobre algo maior b) Argumenta como se estivesse defendendo uma tese de mestrado c) Chora antes de conseguir terminar a frase d) Vira um emoji offline e) Faz da dor uma cena, da cena um espetáculo f) Escuta tudo, engole, depois some

5. Qual dessas frases descreve melhor você?

a) “A paixão é a suspensão do eu” b) “O amor é uma equação impossível de resolver” c) “Prefiro perder o outro do que me perder de novo” d) “O problema é que eu sinto tudo antes do tempo” e) “A tragédia é amar demais quem não sabe se amar” f) “Meu silêncio tem mais sentimento do que meus discursos”

Ver resultado