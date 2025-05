Toda hora a gente vê alguém na internet comunicando que saiu de alguma empresa e, invariavelmente, essas pessoas revelam que “estão partindo para novos desafios”. Ninguém diz que foi mandado embora ou que foi demitido, ninguém saiu da empresa porque os chefes decidiram que tinham que fazer uma limpa geral para cortar custos e mandaram todo mundo pro olho da rua. Não. Todo mundo saiu de comum acordo e está partindo para novos desafios.

No mundo corporativo, não se leva mais um pé na bunda ou um pontapé no rabo. Ninguém fica desempregado. Não, nada disso. Essas coisas pegam muito mal. O que se faz atualmente é partir para novos desafios. O cara foi detonado sem nenhuma razão da empresa em que estava há vinte anos e faz um vídeo acalmando as pessoas: “Calma, gente, estou apenas partindo para novos desafios”.

Diante dessa nova realidade, até os economistas e burocratas do governo já estão se adaptando. Hoje em dia, o índice de desemprego já está sendo substituído pelo IND — Índice de Novos Desafios.

Mas quais seriam esses novos desafios? É claro que o principal desafio para quem está partindo para novos desafios é arranjar um novo emprego — um desafio complicado numa época em que as empresas andam o tempo todo fazendo uma limpa geral para cortar custos e mandando todo mundo pro olho da rua — ou melhor, pro mundo dos novos desafios.

Outro dia mesmo, dando uma volta no Instagram, dei de cara com o aviso de um amigo revelando que estava partindo para novos desafios. Liguei pro cara para me solidarizar.

— Você já sabe qual vai ser o seu novo desafio? — perguntei.



— O desafio, por enquanto, é descobrir qual vai ser o meu novo desafio…



— Caramba! Mas você é um expert na sua área, podia tentar alguma coisa online…



— É, eu estou tentando virar influencer na minha área, mas o pessoal que partiu pra novos desafios antes de mim já ocupou o espaço.



— Caramba. E o que você está fazendo?



— Passo as manhãs no LinkedIn e as tardes fazendo uns cursos…



— É, estudar é sempre importante. Tá fazendo curso de quê?



— De direção. Como é que eu posso virar Uber sem saber dirigir?



— Caramba! Isso é que é desafio!