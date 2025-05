As 10 cidades mais felizes de Minas Gerais em 2025 — com base nos critérios da ONU

3° ⭢ Caxambu — (Classificação: A–)

Caxambu é uma cidade situada no sul de Minas Gerais, famosa por seu clima ameno, paisagens serranas e, sobretudo, por suas águas minerais, consideradas entre as mais puras e medicinais do país. O contexto regional é de tranquilidade, turismo de saúde e contato direto com a natureza. O município apresenta um ambiente urbano harmonioso, com ênfase na hospitalidade, tradição familiar e desenvolvimento sustentável. Historicamente, Caxambu foi um dos polos pioneiros do turismo hidrotermal no Brasil, atraindo visitantes em busca de bem-estar e relaxamento. A cidade mantém parques, jardins históricos, hotéis e spas que unem tradição e modernidade, criando um ambiente de acolhimento único. O setor de serviços, aliado ao comércio local, move a economia e reforça o caráter turístico da região. Iniciativas recentes em revitalização urbana, promoção cultural e preservação ambiental têm recebido elogios e prêmios, fortalecendo a imagem de Caxambu como destino de excelência. O reconhecimento em rankings estaduais de qualidade de vida reflete não apenas os recursos naturais abundantes, mas também a gestão comprometida com o bem-estar dos moradores e visitantes, justificando sua alta classificação no índice de felicidade territorial.