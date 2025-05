5 livros para curar um coração partido

Quando Tudo se Desfaz (1997), Pema Chödrön

Em tempos de crise e sofrimento, uma monja budista oferece ensinamentos sobre como lidar com a dor e a incerteza. Com base na filosofia budista tibetana, ela propõe que, ao invés de resistir às dificuldades, devemos acolhê-las com compaixão e abertura. Através de histórias pessoais e práticas meditativas, a autora guia o leitor em um caminho de aceitação e transformação. Este livro é um convite à introspecção e à descoberta de uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. Com uma linguagem acessível e acolhedora, ela mostra que é possível encontrar serenidade mesmo nos momentos mais desafiadores da vida.