5 histórias de amor realistas da literatura

Madame Bovary (1857), Gustave Flaubert

Uma jovem sonhadora, casada com um médico de província, busca nas páginas dos romances a emoção que falta em sua vida cotidiana. Insatisfeita com a monotonia do casamento e da rotina burguesa, ela se lança em aventuras amorosas e dívidas impensadas, tentando preencher o vazio existencial que a consome. A narrativa acompanha sua trajetória de ilusões e desilusões, revelando as consequências de suas escolhas impulsivas e da busca incessante por uma paixão idealizada. Com uma escrita precisa e crítica, o autor expõe as contradições da sociedade da época e a fragilidade das convenções sociais. É uma obra que questiona os limites entre realidade e fantasia, desejo e obrigação, mostrando como a busca por um amor ideal pode levar à ruína. Um retrato profundo e perturbador das aspirações humanas e das armadilhas do autoengano.