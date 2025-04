10 filmes perfeitos que são os favoritos de Scorsese, Tarantino e Spielberg

Você já parou para pensar que seus ídolos também têm ídolos e que nenhuma grande obra teria sido realizada se não houvesse referências anteriores que as inspirassem? Seguindo essa premissa, a Revista Bula decidiu construir uma lista com os filmes favoritos dos maiores cineastas da atualidade. Quais obras os marcaram profundamente? Quais os inspiraram a seguir carreira no cinema? Quais trouxeram aquele insight para suas suas obras-primas? Todo mundo tem curiosidade de conhecer a mente dos maiores gênios, saber o que se passa lá dentro e de onde tiram suas melhores ideias.

E se tem uma coisa que praticamente todo cinéfilo AMA é conhecer filmes clássicos, revolucionários e geniais que, mesmo sem nenhuma intenção, trouxeram mudanças permanentes para o cinema, ajudaram a moldar a cultura mundial e impactaram profundamente os homens e mulheres que se viriam a ser os gênios da Sétima Arte dos dias de hoje. É óbvio que estamos falando de cineastas que pensam muito além da caixinha, são visionários e possuem um senso de criatividade muito fora do normal, por isso, não espere encontrar aqui filmes fáceis de digerir, populares, comédias bobinhas e desinteressadas. Os comfort movies desses grandes realizadores estão à altura de sua grandeza e intelectualidade.

Então, segure nossa mão, aperte os olhos e se jogue com convicção nessa lista que é um salto para um buraco de minhoca da cinematografia. Por aqui, só produções extremamente autênticas, geniais, tocantes, incomuns, incômodas e provocativas. Essa lista trata de filmão mesmo. Produções com poder de transformar a vida das pessoas e sua forma de pensar. Voilà à seleção que fez nossos cineastas favoritos PIRAREM.

Rastros de Ódio (1956), John Ford — Martin Scorsese Divulgação / C.V. Whitney Pictures Ethan Edwards dedica anos da sua vida a buscar sua sobrinha sequestrada, em uma missão que revela sua obsessão e seu preconceito. Ambientado nas vastas paisagens do oeste americano, o filme é tanto um épico de aventura quanto um estudo sobre intolerância. John Ford transforma a jornada pessoal em uma reflexão sobre o ódio e o pertencimento. A performance de John Wayne adiciona complexidade ao protagonista. É um clássico absoluto do western.

Oito e Meio (1963), Federico Fellini — Quentin Tarantino Divulgação / Francinex Um cineasta enfrenta o bloqueio criativo enquanto tenta conciliar o passado, o presente e seus sonhos em meio a pressões para realizar seu novo projeto. A narrativa se mistura entre fantasia e realidade, criando um retrato íntimo da crise existencial. Fellini explora o labirinto interno do artista com linguagem visual única. O filme é considerado um dos maiores sobre o ato de criar. Inspirou incontáveis cineastas ao redor do mundo.

Ladrões de Bicicleta (1948), Vittorio De Sica — Steven Spielberg Divulgação /

Produzioni De Sica Um trabalhador pobre em Roma precisa desesperadamente recuperar sua bicicleta, fundamental para o novo emprego que sustentaria sua família. Quando o veículo é roubado, ele e seu filho enfrentam a dura realidade da sobrevivência. De Sica constrói uma narrativa simples e profundamente tocante. A estética realista intensifica a sensação de vulnerabilidade. O filme é um dos pilares do neorrealismo italiano e permanece universal.

Era uma Vez em Tóquio (1953), Yasujirō Ozu — Sofia Coppola Divulgação / Shochiku Eiga Um casal de idosos viaja até Tóquio para visitar seus filhos, apenas para descobrir que eles não têm tempo para os pais. A viagem revela a distância emocional entre gerações. Com narrativa lenta e câmera estática, Ozu explora as pequenas tristezas da vida cotidiana. O filme é conhecido pela delicadeza ao tratar da solidão e da mudança social. Cada cena valoriza o não dito. Uma verdadeira aula de sutileza.

2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), Stanley Kubrick — Christopher Nolan Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) A história atravessa milhões de anos da evolução humana, explorando o impacto da tecnologia e da inteligência artificial na civilização. Dividido em episódios visuais grandiosos, o filme propõe questionamentos existenciais. Kubrick quase elimina o diálogo para deixar a imagem contar a história. A trilha sonora clássica reforça o caráter épico da jornada. Uma experiência que ainda hoje divide e fascina públicos. Definiu o padrão da ficção científica moderna.

Os Incompreendidos (1959), François Truffaut — Wes Anderson Divulgação / Sédif Productions Antoine Doinel, um adolescente incompreendido, luta contra a negligência familiar e a repressão escolar em Paris. Pequenos atos de rebeldia levam a consequências cada vez mais graves. Truffaut constrói um retrato sincero e sensível da juventude. Com estilo semidocumental, a narrativa quebra com convenções do cinema clássico. A história ressoa até hoje por sua autenticidade. Um dos pilares da Nouvelle Vague francesa.