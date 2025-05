3 livros incríves para ler em um final de semana

O Simpatizante (2015), Viet Thanh Nguyen

Um agente duplo, mestiço de mãe vietnamita e pai francês, atua como espião norte-vietnamita infiltrado no exército sul-vietnamita durante a Guerra do Vietnã. Após a queda de Saigon, ele se exila nos Estados Unidos com outros refugiados, mantendo sua missão secreta. Nos EUA, enfrenta conflitos de identidade, lealdade e pertencimento, enquanto trabalha como consultor em um filme de guerra hollywoodiano. A narrativa, em forma de confissão, explora as complexidades da guerra, do exílio e da dualidade cultural. Com humor ácido e introspecção profunda, o protagonista revela as contradições de sua vida dupla, questionando ideologias e o custo da sobrevivência. A obra oferece uma perspectiva única sobre a Guerra do Vietnã, desafiando narrativas convencionais e mergulhando nas nuances da experiência imigrante. Uma leitura envolvente que combina espionagem, crítica social e reflexão existencial.