O filme perfeito para o fim de semana: “Nonnas” acaba de chegar à Netflix e é um calmante para a alma

Stephen Chbosky é escritor e cineasta e, se tem algo que é perceptível em sua obra, é a sensibilidade e a delicadeza com as quais ele captura a realidade cotidiana. Seus personagens são sempre pessoas comuns, vivendo conflitos realistas, passando por dificuldades palpáveis. Não é difícil se sentir acolhido, representado e compreendido por seus protagonistas. Em “Nonnas”, sua mais recente obra em parceria com a Netflix, Chbosky reúne um elenco querido, conhecido e carismático.

A história de “Nonnas”, desta vez, não é baseada em um de seus livros, como foi o caso de “As Vantagens de Ser Invisível”, mas no livro autobiográfico homônimo de Jody Scaravella. O enredo narra as aventuras de um ítalo-americano em busca da própria identidade ao abrir um restaurante em tributo à sua recém-falecida mãe. Quem assume a pele de Scaravella é Vince Vaughn, conhecido por seus papéis de comédia nos anos 2000, mas que há pouco mais de uma década não estrela nada muito expressivo.

O elenco reúne ainda Susan Sarandon, no papel de Gia, uma velha amiga que se tornou cabeleireira, mas que esconde alguns segredos culinários de família; também a vencedora do Oscar Talia Shire como Teresa, uma freira aposentada em busca de uma nova vocação; Lorraine Bracco — a inesquecível doutora Jennifer Melfi, de “The Sopranos” — como uma amiga siciliana da falecida mãe do protagonista, Roberta; e, por fim, Brenda Vaccaro como Antonella, vizinh de Olivia (Linda Cardellini), crush de Scaravella (ou Joe, como é carinhosamente conhecido pelos amigos).

Drea de Matteo — também estrela de “The Sopranos” — desponta como Stella, esposa de Bruno (Joe Manganiello), amigo empreiteiro de Joe que ajuda nas obras de seu novo restaurante. A aventura parece um tanto irresponsável, já que o dinheiro usado para financiar o sonho de Joe é de herança da mãe, e ele deve mais de 200 mil dólares de hipoteca da própria casa. Em vez de usá-lo para quitar suas dívidas, Joe decide honrar a memória da mãe e apostar o dinheiro em um sonho que tem tudo para dar errado: abrir um restaurante em que as cozinheiras são todas avós italianas com receitas secretas de família. Com chefs desconhecidas da terceira idade que não possuem nenhum curso de gastronomia diplomado ou estrelas Michelin, dificilmente Joe conseguirá emplacar seu restaurante nos noticiários. Além disso, há outro problema: Joe tem contra si toda a vizinhança do restaurante, que está em luto pela morte do antigo proprietário, Dominico.

Mesmo com a maré desfavorável, Joe contará com o apoio incondicional de suas amigas nonnas, de Olivia e de Bruno e Stella, que vão apostar todas as suas fichas no sonho do amigo.

“Nonnas” é uma história leve, sutilmente dramática, mas cheia de sorrisos e nostalgia. Impossível não se lembrar das refeições em família, das receitas da infância, do cheiro da cozinha da mãe. “Nonnas” é uma viagem aconchegante ao passado e um convite a construirmos um futuro menos pretensioso e mais familiar. O filme de Chbosky nos lembra que a vida não é sempre fácil, nem mágica e nem sem tristezas, mas nos ajuda a ter um olhar mais otimista e empático com nós mesmos.