5 livros relaxantes para ler antes de dormir

Antes do Baile Verde (1970), Lygia Fagundes Telles

Nesta coletânea de contos, a autora mergulha nas emoções e dilemas do cotidiano, revelando as complexidades da alma humana. Cada história é um retrato sensível de personagens em momentos de revelação, perda ou descoberta. Com uma linguagem elegante e precisa, as narrativas exploram temas como amor, solidão e identidade, sempre com uma dose de lirismo e introspecção. A leitura de cada conto é uma experiência única, proporcionando reflexões profundas e um sentimento de conexão com as experiências humanas universais. Ideal para ser lida aos poucos, permitindo que cada história ressoe e se assente na mente antes de dormir.