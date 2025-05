10 leituras perfeitas para quem anda com bloqueio de leitura (ou só preguiça mesmo)

O Som do Rugido da Onça — Micheliny Verunschk

No início do século 10, dois naturalistas alemães desembarcam no Brasil com a missão de catalogar a fauna, a flora e os costumes locais. Durante sua expedição, sequestram duas crianças indígenas, levando-as para a Europa como espécimes vivos de um Novo Mundo exótico. A narrativa entrelaça passado e presente, dando voz à menina raptada, que, mesmo silenciada pela história oficial, resiste através da memória e da ancestralidade. Com uma prosa poética e contundente, a autora brasileira Micheliny Verunschk reconstrói uma história de apagamentos, colonização e resistência. A obra desafia as fronteiras entre ficção e realidade, questionando os discursos hegemônicos e valorizando saberes marginalizados.Vencedor do Prêmio Jabuti, este romance oferece uma leitura intensa e necessária, que convida à reflexão sobre as feridas históricas ainda abertas. Ideal para leitores que buscam uma experiência literária profunda e transformadora.