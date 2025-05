7 livros que são mais perturbadores do que muitos filmes

Cidades Mortas — Monteiro Lobato

Em uma coletânea de contos, o autor retrata a decadência de cidades do interior paulista após a abolição da escravatura e o declínio do ciclo do café. Com uma mistura de humor e crítica social, as histórias expõem a estagnação e o marasmo que tomaram conta dessas localidades. Personagens caricatos e situações absurdas revelam a hipocrisia e o atraso cultural da época. A narrativa, embora cômica, carrega um tom melancólico, evidenciando a perda de vitalidade e o esquecimento dessas comunidades. Publicado em 1919, o livro é uma crítica mordaz à falta de progresso e à resistência às mudanças. A escrita afiada e irônica do autor transforma o cotidiano em um espelho das falhas humanas, provocando tanto risos quanto reflexões amargas. Esta obra é uma das mais emblemáticas do autor, destacando-se por sua capacidade de entreter e inquietar simultaneamente.