5 livros indispensáveis sobre a Segunda Guerra

É Isto um Homem? (1947), Primo Levi

Neste relato autobiográfico, o escritor italiano Primo Levi narra sua experiência como prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. Com um olhar clínico e uma escrita contida, ele examina o que acontece com a dignidade e a identidade humana sob condições extremas. O livro é mais que um testemunho: é um questionamento ético profundo sobre barbárie, sobrevivência e a linha tênue entre civilização e selvageria. A obra tornou-se referência na literatura do Holocausto e tem tradução consagrada no Brasil.