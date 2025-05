5 filmes ganhadores do Oscar para assistir na Netflix

Sabe aquele dia em que tudo o que você quer é deitar no sofá, abrir a Netflix e fingir que o mundo lá fora não existe? A gente te entende. E quer saber o que combina perfeitamente com esse momento? Filmes ganhadores do Oscar. Porque se for pra maratonar, que seja com qualidade premiada — e com a certeza de que, pelo menos nessa parte da vida, suas escolhas são irrepreensíveis. Afinal, se até a Academia aclamou, quem somos nós pra discutir, né?

Mas calma, não precisa sair procurando que nem louco, abrindo trinta abas e se perguntando “será que esse ganhou Oscar ou só foi indicado?”. A gente fez o trabalho sujo por você e montou uma lista enxuta, certeira e, o melhor de tudo, disponível na Netflix (isso se o algoritmo não tirar justo hoje, porque ele tem dessas). Aqui tem drama que emociona, musical que dá vontade de sair dançando pela casa e até curta que faz você repensar a vida inteira em menos tempo do que um episódio de reality show.

E antes que você pergunte: sim, tem filme em língua estrangeira. Sim, tem produção dinamarquesa. E sim, tem Denzel Washington gritando com intensidade suficiente pra você querer levantar e fazer flexões no meio da sala. Então já prepara a pipoca, ajeita a coluna, conecta o Wi-Fi e vem nessa que os cinco títulos abaixo vão fazer valer cada segundo do seu plano streaming — aquele que você jura que vai cancelar, mas nunca cancela.

Drive My Car (2021), Ryusuke Hamaguchi Divulgação / Diaphana Films Após perder a esposa, um renomado ator e diretor de teatro aceita dirigir uma peça em Hiroshima, onde é acompanhado por uma jovem motorista designada para conduzi-lo diariamente. Durante essas viagens silenciosas e constantes, ambos compartilham traumas pessoais, memórias e sentimentos de perda. O filme explora luto, comunicação e redenção com ritmo contemplativo. Baseado em conto de Haruki Murakami, é um drama delicado e profundo. Recebeu o Oscar de Melhor Filme Internacional. A produção japonesa é marcada por atuações contidas e direção refinada.



Dois Estranhos (2020), Travon Free e Martin Desmond Roe Divulgação / Netflix Um homem acorda repetidamente no mesmo dia após um encontro casual, preso em um ciclo temporal onde uma simples tentativa de voltar para casa sempre termina em violência policial. A cada reinício, ele busca mudar os desfechos, tentando escapar do destino trágico. O curta usa a estrutura de “loop temporal” para abordar o racismo sistêmico e a brutalidade policial. Com narrativa enxuta e poderosa, o filme mistura tensão, emoção e crítica social. A performance dos atores sustenta a densidade da história. Venceu o Oscar de Melhor Curta-Metragem. Dura menos de 30 minutos.

Druk – Mais Uma Rodada (2020), Thomas Vinterberg Divulgação / Samuel Goldwyn Film Quatro professores decidem testar uma teoria incomum: manter um leve teor alcoólico constante no sangue para melhorar o desempenho no trabalho e a qualidade de vida. O experimento começa com entusiasmo e rende resultados curiosos, mas logo escapa do controle. O longa investiga os limites entre prazer, dependência e responsabilidade. Mads Mikkelsen lidera o elenco com intensidade e carisma. O filme dinamarquês venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. A abordagem é original e provoca reflexões sobre a rotina, os excessos e a busca por propósito.

Chicago (2002), Rob Marshall Divulgação / Miramax Film Na Chicago dos anos 1920, a aspirante a cantora Roxie Hart é presa por assassinar o amante e descobre que o crime pode ser a chave para a fama. Na prisão, conhece Velma Kelly, outra assassina famosa, e juntas disputam a atenção da mídia e do advogado mais esperto da cidade. Misturando musical e sátira judicial, o filme traz números musicais marcantes e coreografias elaboradas. Vencedor do Oscar de Melhor Filme, é um espetáculo visual e sonoro. Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger e Richard Gere estrelam. A crítica ao culto à celebridade ainda ressoa.