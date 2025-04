7 séries picantes para ver na Netflix

Vamos falar a verdade: a Netflix não é só casa de dramas prestigiados, true crimes chocantes e comédias que a gente assiste enquanto lava a louça. Às vezes, o algoritmo dá aquela piscadinha e sugere algo com mais… calor. A verdade é que o streaming tem um setor especial para os curiosos e para quem não está só querendo ver “um episódiozinho antes de dormir”. Sim, estamos falando das séries mais quentes, sensuais e — por que não dizer — eróticas do catálogo. Aquelas que a gente assiste com o controle remoto em punho, prontos para abaixar o volume se alguém entrar na sala.

É claro que erotismo não é só pegação aleatória no meio do roteiro. Algumas dessas séries têm tramas intensas, dilemas morais e até umas atuações que fazem a gente esquecer que entrou ali por “motivos de pesquisa”. Outras são descaradamente feitas para te deixar suando em pleno ar-condicionado. Mas todas elas têm uma coisa em comum: ninguém sai emocionalmente ileso depois de maratonar. Pode ser tesão, pode ser crise existencial, pode ser tudo junto misturado — o importante é que você vai terminar pensando: “como é que eu assisti sete episódios seguidos sem levantar do sofá?”

Então, se você está procurando algo mais picante que pimenta malagueta em boca nervosa, chegou no lugar certo. Reunimos sete séries da Netflix que colocam o “🔥” em “favoritos”. Só um aviso: talvez não seja uma boa ideia dar play com a família na sala — a não ser que a sua família seja extremamente moderna, tipo “os Bridgertons com Wi-Fi”. Preparado? Pega a pipoca (ou o vinho, você que sabe), abaixa a luz e vamos à lista:

Desejo Fatal (2023), Steven Pillemer Divulgação / Netflix Na série sul-africana “Desejo Fatal”, uma professora casada entra em crise após descobrir uma possível traição do marido e, em meio à confusão emocional, se envolve com um homem mais jovem e misterioso. O que começa como uma escapada sexual se transforma em uma rede de mentiras, manipulações e crimes. A trama intercala cenas intensamente eróticas com um suspense crescente, onde nada é o que parece. O desejo aqui tem consequências fatais, literalmente. Ambientada em uma atmosfera quente e perigosa, a série explora obsessões, traições e limites borrados entre prazer e punição.

Desejo Obsessivo (2023), Lisa Barros Ana Blumenkron / Netflix A história acompanha William, um cirurgião de renome, que se envolve em um caso extraconjugal com a noiva do próprio filho. A relação entre os dois logo ultrapassa os limites do controle e se transforma numa obsessão destrutiva. A série é baseada no livro Damage, de Josephine Hart, e mergulha nos impactos emocionais e familiares do desejo proibido. Com cenas sensuais e um clima constante de tensão, a trama aposta na intensidade mais do que na sutileza. A presença de Richard Armitage dá peso dramático e sensualidade ao protagonista. Uma história de paixão com gosto de perigo.

Olhar Indiscreto (2023), Marcela Citterio Miranda é uma hacker voyeur que se envolve na vida de uma prostituta de luxo, até descobrir segredos que a colocam em risco. A série brasileira mistura suspense e erotismo com uma estética sombria. As cenas sexuais são frequentes e explícitas, sempre ligadas ao jogo de espionagem e poder entre as personagens. Olhar Indiscreto é intensa, provocadora e cheia de tensão. A protagonista, com olhar clínico e desejos confusos, conduz o público por uma trama de obsessão e paranoia. Uma série para quem gosta de sensualidade envolta em mistério.

Sex/Life (2021), Stacy Rukeyser Divulgação / Netflix Billie é uma mulher casada, mãe e aparentemente satisfeita com a vida suburbana. Mas quando começa a escrever memórias sobre seu passado sexual com um ex-namorado, ela reacende um desejo que julgava ter deixado para trás. A narrativa intercala o presente com flashbacks quentes, mostrando o conflito entre estabilidade e paixão. A série foca no ponto de vista feminino, tratando do desejo com intensidade e complexidade. Com cenas provocantes e dilemas emocionais, “Sex/Life” explora os limites entre fantasia e realidade. É uma história sobre escolhas, arrependimentos e desejos reprimidos. Ideal para quem gosta de drama com altas temperaturas.



Sexify (2021), Kalina Alabrudzinska e Piotr Domalewski Divulgação / Netflix Três jovens universitárias decidem criar um aplicativo voltado para o prazer feminino, como projeto acadêmico. O plano se transforma numa jornada de autodescoberta sexual, amizade e desafios pessoais. A série polonesa traz cenas picantes, mas com foco no empoderamento. Com um tom leve e moderno, aborda temas como masturbação, tabus e tecnologia. O erotismo está inserido de forma educativa e divertida. “ é quase um “Sex and the City” da geração tech. Ideal para quem quer algo quente, mas também com conteúdo.

Desejo Sombrio (2020), Leticia López Margalli Divulgação / Netflix Alma é uma professora universitária que vive um casamento estável até se envolver com um aluno misterioso. O que começa como uma aventura vira uma espiral de mentiras, mortes e segredos. A série mexicana mistura erotismo com suspense, numa trama onde ninguém é totalmente inocente. As cenas íntimas são intensas e frequentes, mas fazem parte da tensão crescente. Com reviravoltas a cada episódio, o drama prende até o final. “Desejo Sombrio” é para quem curte paixões perigosas e jogos psicológicos. Um mix de atração, crime e traição.