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Depois da CaçadaDivulgação / Amazon MGM Studios
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Jogos de poder e tensão crescente: o suspense com Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, de Luca Guadagnino, no Prime Video

Em “Depois da Caçada”, dirigido por Luca Guadagnino, uma denúncia dentro de uma universidade coloca em xeque relações de poder, reputações consolidadas e, principalmente, os limites éticos de quem decide intervir. A história acompanha Alma Imhoff (Julia Roberts), uma professora respeitada que vê sua rotina virar do avesso quando Maggie Price (Ayo Edebiri), sua aluna mais promissora, acusa formalmente o professor Hank Gibson (Andrew Garfield) de um comportamento grave. O caso acontece no presente, dentro de um ambiente acadêmico que, acostumado a resolver conflitos nos bastidores, é forçado a lidar com algo que não pode mais ser contido.

Alma não tem muito tempo para reagir. Assim que recebe a denúncia, precisa decidir se trata o caso de forma interna ou se aciona mecanismos formais que inevitavelmente darão visibilidade ao problema. O que parece, à primeira vista, uma escolha administrativa logo se revela um campo minado. Maggie não aceita silêncio nem acordos informais. Ela quer registro, quer consequência, quer que a denúncia exista de forma concreta. Ao insistir nisso, tira o controle da mão de quem sempre soube administrar crises discretamente.

Os outros lados

Do outro lado, Hank Gibson não recua. Interpretado por Andrew Garfield com uma ambiguidade constante, o personagem reage contestando tudo e mobilizando sua influência dentro da instituição. Ele questiona procedimentos, pede revisões e tenta desacelerar o processo. Não é um confronto direto, mas um jogo de desgaste. Cada reunião, cada documento, cada prazo passa a ser disputado como se fosse uma peça essencial para manter ou perder espaço.

No centro disso tudo está Alma. Julia Roberts constrói uma personagem que não é heroína nem vilã, mas alguém tentando manter o equilíbrio em um ambiente que começa a desmoronar. Ela precisa ouvir Maggie, avaliar o que pode ser comprovado e, ao mesmo tempo, lidar com a pressão de colegas que prefeririam que o caso nunca tivesse saído da sala. E como se isso não bastasse, existe um detalhe incômodo: um episódio do seu próprio passado que pode vir à tona se a investigação avançar demais.

Esse ponto muda tudo. Alma deixa de ser apenas mediadora e passa a agir também em autoproteção. Ela revisita registros antigos, limita quem pode acessar determinadas informações e começa a medir cada passo com mais cautela. Não é exatamente esconder, mas também não é transparência total. É aquele tipo de decisão que, na prática, todo mundo entende, mas ninguém admite em voz alta.

Indiscrição incômoda

O filme cresce justamente nessa zona cinzenta. Maggie pressiona por justiça com uma firmeza que incomoda porque é direta. Hank se defende com a segurança de quem sabe usar o sistema a seu favor. E Alma tenta manter o controle enquanto percebe que talvez nunca tenha tido esse controle de fato.

Guadagnino constrói o enredo com atenção ao detalhe cotidiano: reuniões que parecem banais, conversas interrompidas, documentos que mudam o rumo de uma decisão. Há uma tensão constante que se acumula. É o tipo de história em que o perigo não está em um evento isolado, mas no acúmulo de pequenas decisões que vão fechando caminhos.

E há até espaço para um humor sutil, quase irônico, que surge nas interações mais burocráticas. Aquela sensação de que todos estão tentando parecer profissionais enquanto claramente não sabem como lidar com a situação. Funciona porque humaniza os personagens. Ninguém ali está totalmente preparado para o que está acontecendo.

“Depois da Caçada” mostra como uma denúncia altera dinâmicas de poder, expõe fragilidades e obriga escolhas que deixam marcas. Alma segue tomando decisões, Maggie mantém sua posição e Hank continua reagindo. E a universidade, que antes operava no silêncio, passa a funcionar sob vigilância constante, onde cada movimento pode custar caro.

Filme: Depois da Caçada
Diretor: Luca Guadagnino
Ano: 2025
Gênero: Crime/Drama/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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