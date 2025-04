5 perfumes perfeitos para dar no Dia das Mães

Comprar presente para mãe é uma missão que exige mais sensibilidade do que final de novela das 9. E quando o assunto é perfume, a coisa complica: você quer acertar no cheiro que vai dizer “eu te amo” sem precisar escrever uma carta de quatro páginas e meia, com palavrinhas doces. A boa notícia é que perfume é aquele tipo de presente que nunca fica encalhado no armário. A má é que escolher o certo pode te deixar mais indeciso do que na hora de pedir comida por delivery às 23h de um domingo.

Mãe clássica, mãe moderna, mãe que faz crochê e ouve Beyoncé — existe um perfume pra cada estilo. E o segredo está em saber qual deles vai fazer sua mãe se sentir como se estivesse num comercial de perfume da TV, andando em câmera lenta com o vento batendo no cabelo, mesmo que ela esteja só indo buscar pão na padaria. A verdade é que mãe merece mais do que sabonetinho no embrulho bonito. Mãe merece o frasco da vitória, o cheiro da autoestima, a fragrância que diz: “sim, eu pari você, mas ainda sou um arraso!”.

Então bora te ajudar a sair por cima no Dia das Mães e evitar aquele presente comprado na pressa que grita “peguei o primeiro da prateleira”. Reunimos 5 perfumes que são certeiros, lindos, cheirosos e cheios de personalidade. Não vai ter piada nas descrições, tá? Porque perfume é coisa séria — mas na introdução a gente pode brincar, porque, afinal, se rir fosse perfume, sua mãe já estaria cheirando a Chanel nº Risada. Agora é só conferir a lista e escolher o favorito (ou comprar dois, porque sua mãe merece e você sabe disso).

La Vie Est Belle, Lancôme Fragrância floral gourmand com íris, patchouli e baunilha, “La Vie Est Belle” é um perfume que exala elegância e leveza. É doce sem ser enjoativo e combina muito bem com mães que gostam de marcar presença com suavidade. Lançado em 2012, tornou-se rapidamente um clássico moderno e é um dos perfumes femininos mais vendidos do mundo. Ideal para o dia a dia, mas também funciona em ocasiões especiais. A embalagem sofisticada é um charme à parte. O nome, que significa “a vida é bela”, entrega bem a proposta da fragrância. Uma escolha segura para mães de todos os estilos.



Lily Absolu, O Boticário Inspirado na flor de lírio, Lily Absolu traz uma fragrância intensa e envolvente, com notas florais brancas combinadas a madeiras nobres e musk. É perfeito para mães sofisticadas, que gostam de fragrâncias marcantes e com toque atemporal. A marca utiliza o processo de enfleurage, técnica tradicional da perfumaria francesa, o que confere mais riqueza ao aroma. O perfume tem ótima fixação e projeção, garantindo presença o dia inteiro. Seu frasco elegante valoriza o ritual de beleza que muitas mães amam. Uma joia nacional que compete com os melhores do mundo.

L’Interdit, Givenchy Um perfume ousado e elegante, que presta homenagem ao clássico homônimo criado por Hubert de Givenchy para Audrey Hepburn. A versão moderna de L’Interdit mistura flor de laranjeira, jasmim e tuberosa com vetiver e patchouli. O resultado é uma fragrância que brinca com contrastes: ao mesmo tempo delicada e intensa. Indicado para mães com personalidade marcante, mas que também valorizam a doçura e a sutileza. O frasco minimalista esconde um perfume cheio de atitude. Uma opção sofisticada e ao mesmo tempo provocante, que se destaca facilmente.

Ekos Alma, Natura Ekos Alma é uma fragrância da perfumaria premium da Natura, que une ingredientes da biodiversidade brasileira com técnicas refinadas de produção. Possui notas de priprioca, copaíba e cumaru, equilibradas com um leve toque floral. É intenso, quente e acolhedor, ideal para mães com espírito forte e conexão com a natureza. A projeção é poderosa e a fixação excelente, sendo uma das fragrâncias nacionais mais sofisticadas já lançadas. O frasco artesanal e sustentável também é um charme à parte. Presente perfeito para mães únicas.