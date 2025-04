Signos do zodíaco: do mais difícil ao mais fácil de se relacionar

Fechar a tabela dos signos é sempre polêmico — mas cá entre nós, tem signo que parece que nasceu com o modo “relacionamento complicado” ativado por padrão. Uns fogem de conversa séria como quem foge de cobrança de operadora, enquanto outros já estão planejando o nome dos filhos no segundo encontro. A verdade é que se apaixonar pode ser uma comédia romântica ou um drama existencial, dependendo de quem está envolvido. E não adianta dizer que “signo não define ninguém” se você já fugiu de alguém só porque viu “Lua em Gêmeos” no perfil. Vamos ser honestos: tem gente que exige amor, entrega e, de bônus, uma pós-graduação em psicologia. Amar é lindo, mas alguns signos fazem disso um triatlo emocional.

Claro, ninguém aqui quer promover rivalidade zodiacal (só um pouquinho, talvez). Todos os signos têm seu charme, seu jeitinho especial de demonstrar afeto — mesmo que isso envolva sumir por três dias ou mandar textão no Instagram às 2h da manhã. Uns se abrem como um livro de autoajuda, outros são mais trancados que porta de cofre suíço. A convivência amorosa, como tudo na vida, exige jogo de cintura, paciência e, às vezes, um bom mapa astral pra entender o básico. O importante é lembrar: difícil não é impossível, só precisa de tutorial.

Então, bora brincar com o horóscopo e organizar esse zodíaco em forma de ranking? A seguir, vem a lista dos signos, do mais difícil ao mais fácil de se relacionar. Sem ressentimentos, tá? Se o seu aparecer lá no topo, é só uma provocação cósmica — ninguém aqui está dizendo que você é complicado, só que… talvez precise de um pouco mais de alinhamento dos planetas.

1 — Escorpião

Intensidade é o sobrenome. Quando ama, ama como se fosse a última vida do videogame — mas qualquer deslize vira enredo de vingança. Relacionar com Escorpião exige senha, mapa e nervos de aço.

2 — Áries

Tem energia de protagonista de reality: começa apaixonado, depois já tá tretando por ciúmes imaginários. Se você não gosta de montanha-russa emocional, talvez queira usar capacete.

3 — Gêmeos

Uma caixinha de surpresas… e de dúvidas. Conversa como ninguém, mas quando você acha que está rolando algo, ele já mudou de ideia e tá apaixonado por um documentário sobre dinossauros.

4 — Capricórnio

Ama com responsabilidade e metas de cinco anos. O problema é que, às vezes, parece que você está namorando uma planilha do Excel. Mas quando se entrega, é firmeza até o fim.

5 —Virgem

É o signo que ama consertar tudo — inclusive você. Às vezes passa do limite na crítica, mas no fundo só quer que tudo fique perfeito (inclusive o relacionamento).

6 — Aquário

Emocionalmente fora da caixa. Parece frio, mas é só porque vive no metaverso dos sentimentos. Ama do jeito dele, meio conceitual, meio documentário do Netflix.

7 — Leão

Adora ser amado — e notado, e elogiado, e aplaudido. Mas também sabe retribuir tudo isso em dobro. Só não esquece o aniversário de namoro, nem a data que vocês se conheceram.

8 — Sagitário

Ama a liberdade como ama um mochilão. Mas se topar andar junto (sem grudar), vai ter o relacionamento mais leve e divertido do zodíaco.

9 — Libra

Romântico nato, do tipo que acredita no poder do amor e nas comédias românticas dos anos 2000. Só demora um pouco pra decidir se vai amar você ou o crush novo da cafeteria.

10 — Touro

Ama com estabilidade, comida boa e muito toque físico. Pode ser teimoso, mas entrega um relacionamento de novela, com direito a cobertor e café com leite.

11 — Câncer

Amor de vó em forma de signo. Intuitivo, sensível e carente, sim — mas é só porque ama com tudo. Só não pise no coração dele, porque aí vira filme triste.

12 — Peixes

Amor idealizado, conexão espiritual, playlist triste e um bom choro no fim da noite. Peixes ama de forma inteira — e quer ser amado como num conto de fadas escrito com glitter.