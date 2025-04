10 frases inesquecíveis de Nelson Rodrigues

Nelson Rodrigues não era só um dramaturgo genial, ele era, ao mesmo tempo, um filósofo de botequim, um vidente do subúrbio e um fofoqueiro do além. Tinha a capacidade de resumir a alma humana em meia dúzia de palavras afiadas como navalha e irônicas como um meme de 2012 que ainda faz a gente rir baixinho. Falava de adultério como quem fala da previsão do tempo: com naturalidade, drama e uma pitada de apocalipse. E o mais curioso é que, mesmo tendo escrito tudo antes da internet, Nelson já parecia twitteiro: frases curtas, diretas, sempre com um toque de polêmica. Imagina ele no X (ex-Twitter)? Seria bloqueado e aclamado ao mesmo tempo.

O cara não tinha medo de ser cancelado. Na verdade, se o cancelamento existisse nos anos 50, Nelson Rodrigues teria pedido um duplo com gelo e dito: “Me cancelem com moderação”. Ele gostava de incomodar. Amava jogar verdades duras na cara da sociedade, como quem joga um balde de água gelada na tia que finge desmaio no Natal. Era um cronista da vergonha alheia, um expert em flagrar o ser humano no momento mais constrangedor — e rir disso com aquele ar blasé de quem já viu coisa pior na fila do INSS. Seus personagens tinham sempre uma tragédia guardada no bolso da camisa.

Mas o mais incrível mesmo era a pontaria dele. Nelson atirava frases como quem joga shade na rodinha do WhatsApp da família: certeiro, ousado, com um sorrisinho no canto da boca. Frases que hoje poderiam estar num post viral do Instagram, acompanhadas de uma selfie conceitual e a hashtag #Sincerão. Ele era desses que diziam verdades que a gente não quer ouvir, mas compartilha mesmo assim. Por isso, separamos aqui 10 frases de Nelson Rodrigues que são tão boas que poderiam estar no currículo do brasileiro médio. Prepare-se para rir, pensar e talvez até ficar levemente ofendido. Ou seja: exatamente o que Nelson queria.

“Toda unanimidade é burra.”

“Se os fatos estão contra mim, pior para os fatos.”

“O brasileiro é um feriado.”

“Invejo a burrice, porque é eterna.”

“Antigamente, o idiota era modesto. Hoje, ele é um gênio.”

“O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um: o da inexperiência.”

“O adulto não existe. O homem é um menino perene.”

”Dinheiro compra até amor verdadeiro.”

“Todo amor é eterno e, se acaba, não era amor.”

“Não há admiração mais deliciosa do que a do inimigo.”