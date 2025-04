Os 5 atores mais ricos do mundo e seu patrimônio

Se tem uma coisa que a gente aprende rapidinho na vida adulta é que dinheiro pode não trazer felicidade, mas comprar uma ilha particular já deve ajudar bastante, né? No mundo do cinema, alguns atores e atrizes atingiram níveis tão surreais de riqueza que se bobear nem lembram mais onde guardaram o cartão black. Pensando nisso, a Revista Bula resolveu montar uma listinha daqueles artistas que estão tão milionários que poderiam tranquilamente bancar a viagem da sua turma inteira para os lugares mais paradisíacos e exclusivos do mundo!

Agora, já vou avisando: se você tá esperando ver aquele seu ator preferido de série indie aqui, talvez seja bom ajustar as expectativas. A galera dessa lista não brinca em serviço! Eles transformaram cachês de filmes, contratos publicitários e até marcas próprias em minas de ouro ambulantes. E sim, antes que você pergunte, tem gente que ganha mais vendendo tequila do que atuando. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, tipo aquele meme do “expectativa x realidade”, só que aqui a realidade é puro luxo.

Então prepara o coração (e esconde a fatura do cartão pra não passar vergonha) porque vamos mergulhar nesse universo onde o problema não é pagar o boleto, é lembrar em qual banco você deixou parte dos seus bilhões. Vem comigo nessa viagem cheia de glamour, números absurdos e aquela pitadinha de inveja saudável que faz a gente rir e chorar ao mesmo tempo. Spoiler: tem nome nessa lista que você nem imaginava que era tão, mas TÃO rico. Bora lá!

Jerry Seinfeld — patrimônio estimado em US$ 1 bilhão Getty Images Com seu humor peculiar e episódios que viraram ícones da cultura pop, “Seinfeld” se tornou uma das sitcoms mais lucrativas da história. Mesmo décadas após o fim da série, Jerry ainda fatura milhões com direitos de exibição e streaming. O sucesso se expandiu para turnês de stand-up, livros e projetos paralelos. Além disso, Seinfeld é conhecido por sua impressionante coleção de carros de luxo. Todo esse império consolidou sua posição como um dos artistas mais ricos do planeta.

Tyler Perry — patrimônio estimado em US$ 1 bilhão Noam Gala / Getty Tyler Perry construiu um império criativo sendo roteirista, diretor, produtor e ator em seus próprios projetos. Seu estúdio, Tyler Perry Studios, é um dos maiores dos Estados Unidos. A carreira diversificada inclui peças teatrais, filmes de sucesso e séries de televisão. O segredo do seu patrimônio foi apostar no público afro-americano, antes sub-representado em Hollywood. Além disso, Perry investiu pesado em imóveis e parcerias estratégicas. Hoje, é uma referência de sucesso autônomo no entretenimento.

Dwayne “The Rock” Johnson — patrimônio estimado em US$ 800 milhões Reprodução Dwayne Johnson transformou sua carreira de ex-lutador de wrestling em uma das trajetórias mais rentáveis de Hollywood. Conhecido pelo carisma e pela dedicação extrema, ele se tornou o queridinho dos filmes de ação e aventura. Fora do cinema, criou a marca de tequila Teremana e ampliou seus ganhos com contratos de publicidade e parcerias comerciais. A soma de bilheterias gigantescas e investimentos certeiros o consolidaram entre os artistas mais bem pagos do mundo.

Shah Rukh Khan — patrimônio estimado em US$ 770 milhões Divulgação / LA Times onsiderado o “Rei de Bollywood”, Shah Rukh Khan construiu uma carreira de sucesso tanto na Índia quanto internacionalmente. Com dezenas de filmes, campanhas publicitárias e empreendimentos, incluindo uma equipe de críquete e uma produtora de cinema, Khan expandiu sua influência para além da atuação. Sua capacidade de se reinventar e de conectar-se com diferentes públicos garantiu um fluxo constante de renda. Ele é uma das figuras mais reconhecidas e celebradas da cultura pop mundial.