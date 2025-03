O novo fenômeno de Tyler Perry chegou ao Prime Video — e já ocupa o TOP 10 global

Entre os incontáveis thrillers policiais que circulam no streaming, poucos se atrevem a ir além das convenções do gênero para incorporar um olhar social contundente. “Duplicidade”, produção original da Amazon Prime, assume esse desafio ao explorar, com contundência, questões como racismo, abuso de poder e os dilemas da justiça criminal nos Estados Unidos. Em sua trama, uma advogada negra se vê no centro de um caso de grande repercussão: o assassinato do marido de sua melhor amiga — ambos negros — por um policial branco. O crime gera uma onda de revolta popular, tensionando a cidade e colocando a protagonista em um tabuleiro de interesses e manobras que transcendem o tribunal. Com o apoio de seu namorado, um ex-policial agora atuando como detetive particular, ela se lança em uma investigação que a confronta não apenas com a estrutura judicial, mas também com as artimanhas de um sistema que privilegia conveniências políticas e acordos velados.

“Duplicidade” exibe um refinamento notável. Captado em 4K, o filme entrega uma estética sofisticada e tecnicamente irrepreensível, garantindo uma experiência imersiva sem as imperfeições comuns a produções do gênero. Ainda que sua estrutura não reinvente o suspense policial e por vezes ceda a soluções convencionais, a narrativa sustenta o envolvimento do público ao evitar o clichê do drama de tribunal. Ao inverter as expectativas, deslocando a tensão para os bastidores da investigação e os dilemas morais que dela emergem, o filme se destaca por sua capacidade de gerar impacto sem recorrer às fórmulas usuais.

A recepção crítica de “Duplicidade” foi ambivalente. Se por um lado, o público e alguns analistas elogiaram a capacidade do filme de manter a atenção e surpreender, por outro, algumas escolhas narrativas dividiram opiniões, especialmente no que diz respeito à previsibilidade de certos momentos. Contudo, o fato de provocar discussão e manter o espectador engajado até a última cena já configura um de seus maiores trunfos. Não se trata apenas de um suspense bem executado, mas de um thriller que, ao mesmo tempo em que se ancora na investigação policial, desnuda as fissuras de uma sociedade marcada por desigualdades estruturais. Até mesmo os críticos mais resistentes ao estilo de Tyler Perry — que aqui sai de sua zona de conforto — reconhecem que a ousadia do projeto merece atenção. No fim das contas, um filme não precisa ser infalível para ser memorável; basta que saiba provocar, inquietar e instigar a reflexão. E, nesse aspecto, “Duplicidade” cumpre seu papel com eficiência indiscutível.