10 livros para superar um coração partido

Superar o fim de um relacionamento é tipo zerar Dark Souls sem armadura: difícil, doloroso e você se pergunta o tempo todo “por que eu tô fazendo isso comigo mesmo?”. Mas calma, porque diferente de jogos impossíveis, o coração partido pode ser tratado com doses generosas de literatura e uns bons cafés (ou taças de vinho, sem julgamentos). Ler sobre amores, desilusões e recomeços pode não fazer o ex voltar chorando no portão (infelizmente), mas ajuda a fazer a gente rir, chorar e, principalmente, seguir em frente com mais estilo do que uma música da Taylor Swift.

É importante lembrar: você não é o primeiro ser humano a ter levado um “é melhor a gente ser só amigo” e também não será o último. Se até Beyoncé já teve que superar traição, quem somos nós para desistir de nós mesmos? Um bom livro funciona como aquele amigo que chega com brigadeiro e diz: “não te merecia mesmo, amigo”. E o melhor: livro não cobra resposta no WhatsApp, não marca você em meme passivo-agressivo e ainda aceita seu drama sem limites.

Então, para te ajudar a sair dessa fase “postando frase motivacional no Instagram”, eu separei 10 livros perfeitos para curar coração partido. Tem história de amor que deu errado, de superação que deu certo e até uns tapas de realidade que a gente nem sabia que precisava. Agora bora pegar o cobertor, preparar a pipoca e colocar aquele playlist lo-fi, porque a nova fase da sua vida começa virando a primeira página.

Comer, Rezar, Amar (2006), Elizabeth Gilbert Após um divórcio doloroso, Elizabeth decide largar tudo para viajar pela Itália, Índia e Indonésia em busca de prazer, espiritualidade e equilíbrio. Em uma jornada pessoal de autodescoberta, ela explora diferentes culturas, enfrenta seus próprios medos e aprende a reconstruir a felicidade a partir de si mesma. O livro mistura memórias de viagem e reflexões íntimas sobre amor e identidade.



A Redoma de Vidro (1963), Sylvia Plath A história acompanha Esther Greenwood, uma jovem promissora que enfrenta uma profunda crise emocional. Enquanto luta contra a depressão e a sensação de sufocamento pela vida convencional, o livro mergulha nas dificuldades de se manter fiel a si mesma. É uma narrativa intensa sobre autoconhecimento e os desafios de se libertar das pressões sociais.



Teto Para Dois (2019), Beth O’Leary Tiffy e Leon dividem um apartamento, mas em horários opostos, sem nunca se encontrarem. Entre bilhetes colados pela casa, eles começam a criar uma conexão inesperada. A trama mistura romance leve com temas de recomeço e confiança, mostrando que, às vezes, novas histórias surgem dos encontros mais improváveis.

Pequenas Grandes Mentiras (2014), Liane Moriarty Três mulheres de personalidades distintas se veem envolvidas em um mistério que começa com uma morte em uma festa escolar. Enquanto as vidas delas se entrelaçam, segredos profundos vêm à tona. O livro fala de amizade, superação de traumas e da força que se constrói depois que o caos invade a rotina.

Por Lugares Incríveis (2015), Jennifer Niven Violet e Finch se conhecem de maneira inesperada e desenvolvem uma relação intensa e transformadora. Cada um lida com suas próprias dores e cicatrizes emocionais, enquanto exploram lugares especiais juntos. A história trata de amor, perda e da importância de buscar ajuda, mesmo quando tudo parece desmoronar.

A Arte de Amar (1956), Erich Fromm Este clássico filosófico explora o amor como uma habilidade que precisa ser desenvolvida, e não apenas um sentimento passivo. Fromm propõe que amar exige maturidade, coragem e dedicação consciente. O livro é uma reflexão sobre a importância de construir relações saudáveis e sobre como o verdadeiro amor começa dentro de nós.

Talvez Você Deva Conversar com Alguém (2019), Lori Gottlieb A terapeuta Lori Gottlieb compartilha histórias reais de seus pacientes – e também suas próprias sessões de terapia após um rompimento inesperado. O livro oferece uma visão honesta e tocante sobre vulnerabilidade, luto e transformação pessoal. Um lembrete poderoso de que crescer dói, mas também é libertador.



A Elegância do Ouriço (2006), Muriel Barbery Em um prédio de classe alta em Paris, a zeladora Renée e a jovem Paloma escondem sua inteligência para se proteger do mundo. Quando um novo morador chega, uma inesperada amizade transforma suas vidas. A história é sobre enxergar além das aparências e encontrar beleza e sentido nos lugares mais improváveis.



O Ano do Pensamento Mágico (2005), Joan Didion Didion relata com sensibilidade o processo de luto após a morte súbita do marido e a doença da filha. O livro é uma reflexão comovente sobre perda, memória e o esforço de dar sentido ao caos emocional. É uma leitura que mostra como, mesmo na dor mais profunda, há espaço para resistência e reconstrução.