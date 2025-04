Atuação genial de Nicolas Cage em um do melhores filmes de sua carreira, no Prime Video

No centro de “O Senhor das Armas”, há um diagnóstico clínico e incômodo: o lucro, quando blindado pela burocracia e disfarçado de eficiência, não apenas sobrevive em meio à tragédia — ele prospera. Andrew Niccol não dirige um thriller político; ele compõe uma cartografia moral do nosso tempo, onde o comércio de armamentos opera não nas sombras, mas à plena luz do dia, com notas fiscais, recibos e cartões de visita. A figura de Yuri Orlov, interpretado por Nicolas Cage com uma contenção meticulosa, personifica o intermediário por excelência — não o gângster caricato, tampouco o vilão moralmente ruído. Yuri é o arquétipo do pragmatismo institucionalizado, alguém que substituiu o senso ético por métricas de desempenho e que olha para genocídios como oportunidades de expansão mercadológica.

Yuri não é movido pelo desejo de poder nem pelo impulso de destruição, mas por uma lógica de negócios que esvazia qualquer dilema moral. Ele é o elo entre fábricas e fuzis, entre tratados diplomáticos e cemitérios coletivos. E o que torna sua trajetória ainda mais perturbadora é a aparente normalidade com que ele transita entre esses mundos. Ao invés de transformar o protagonista num monstro facilmente identificável, Niccol escolhe um caminho mais incisivo: revela como a monstruosidade, em seu estado mais sofisticado, se esconde na respeitabilidade. Yuri poderia estar sentado na primeira classe de um voo ao seu lado, oferecendo-lhe um drinque, enquanto fecha contratos que selam o destino de milhares de pessoas.

Ao abrir o filme com a jornada de uma bala — do maquinário industrial até o crânio de um combatente — Niccol estabelece de imediato o seu método: expor o encadeamento invisível de causas e consequências. A violência não se dá num plano simbólico, mas operacional. A máquina de matar não depende do ódio, mas da eficiência logística. A moral, nesse contexto, torna-se um estorvo — um ruído que só atrasa o fechamento dos negócios. E é justamente isso que Yuri personifica: o esvaziamento afetivo necessário para manter a engrenagem girando.

Vitaly, vivido com entrega visceral por Jared Leto, funciona como rachadura nesse sistema hermético. Ele é o corpo que adoece diante daquilo que Yuri aprende a ignorar. A dependência química de Vitaly não nasce da fraqueza, mas da tentativa de anestesiar uma consciência que insiste em permanecer alerta. Em uma das cenas mais devastadoras, ele tenta impedir um carregamento destinado a mais um massacre iminente. Yuri, com a frieza que lhe é peculiar, apenas sussurra que aquilo “não é da nossa conta” — sentença que resume toda a sua cosmologia moral. Vitaly reage, Yuri calcula. Um chora os mortos; o outro fatura.

O universo de Niccol não oferece zonas de respiro. A crítica não vem disfarçada de entretenimento, tampouco adocicada por esperança. Cada cena é estruturada para reiterar o diagnóstico de que a banalidade do mal já foi absorvida como modelo de gestão. Mesmo o romance de Yuri com Ava, interpretada por Bridget Moynahan com um misto de encanto e exaustão, funciona como alegoria de uma afetividade sequestrada. Ava não é apenas uma esposa desiludida — ela é o retrato de um ideal que resiste antes de ruir. Sua decadência emocional espelha a falência de qualquer fantasia de inocência: em torno de Yuri, tudo que reluz é usado como moeda de negociação.

Do outro lado, Jack Valentine, papel de Ethan Hawke, é o último resquício de um idealismo que já nasce derrotado. Sua caçada a Yuri é menos uma missão e mais uma tentativa de provar que ainda é possível algum tipo de justiça. Mas seu fracasso repetido é simbólico: contra os tentáculos de um sistema legitimado pelas instituições internacionais, o bem não apenas tropeça — ele é sistematicamente superado. Valentine não luta contra um homem, mas contra a permissão silenciosa de um mundo onde o crime se tornou política de Estado.

O roteiro, baseado em registros e perfis de traficantes reais, não oferece conforto. A própria existência de Yuri é uma síntese desconcertante: ele é um personagem fictício, mas construído com a verossimilhança de um relatório sigiloso. Não por acaso, o financiamento do filme encontrou resistência justamente nos países que mais lucram com a venda de armas. Quando o longa denuncia que os principais fornecedores bélicos do planeta ocupam, ironicamente, os assentos do Conselho de Segurança da ONU, ele não apenas aponta uma contradição — ele desmascara o teatro da diplomacia como fachada para interesses bélicos.

