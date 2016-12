Os 15 melhores duetos da música internacional em todos os tempos

http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/Perhaps-Love.mp3 Não era por menos que, nas minhas contas, o John Denver andava sumido. Pesquisei no miraculoso Google e descobri que o cantor da retumbante “Sunshine on my shoulder” morreu há cerca de 20 anos. Placido Domingo não. Placido Domingo continua na ativa, encantando a muitos com o seu vozeirão, disseminando música de qualidade pelo planeta. Não tem perhaps. Isso é amor.