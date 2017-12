99 coisas para fazer antes de morrer

1 — amar, amar de novo, amar sempre

2 — trocar a parceria, se já não é mais possível a cumplicidade

3 — religar um sonho de juventude e se apaixonar perdidamente

4 — checar os instrumentos de voo, sem deixar que o amor à segurança lhe roube o amor à liberdade

5 — morar num país de cultura não-ocidental

6 — ler Finegans Wake, de James Joyce

7 — parar de elogiar Faulkner ou Clarice Lispector só porque os outros elogiam

8 — ler a Bíblia acompanhada de um bom dicionário bíblico

9 — trocar um vício por um novo hábito

10 — passar uma semana num mosteiro ouvindo o silêncio ou o zoar de seus ouvidos

11 — fazer amizade com uma pessoa excêntrica

12 — trocar o emprego por uma diversão, ainda que receba menos

13 — investir na bolsa e jogar num cassino

14 — praticar rapel ou canoagem

15 — faltar a um compromisso sem razão plausível

16 — negar um aval (ou todos)

17 — ficar uma semana sem tomar banho

18 — fazer tatuagens

19 — acrescentar ao seu o sobrenome de um ancestral

20 — examinar suas preferências como se você fosse outra pessoa

21 — perdoar a quem lhe ofendeu

22 — vingar uma maldade

23 — ir ao velório de um desafeto sem ódio e não rezar por ele

24 — dar a você mesmo um presente caríssimo

25 — admitir que errou e tirar experiência do erro

26 — ganhar dinheiro, depois achá-lo irrelevante

27 — não lamentar o tempo perdido

28 — aproveitar o tempo que ainda lhe resta

29 — valorizar as pessoas ao seu redor, por mais humildes que sejam

30 — aprender com os estúpidos

31 — não acreditar 100% em algo ou alguém

32 — converter decepção em ânimo novo

33 — duvidar do fracasso, bem como do sucesso permanente

34 — viver a vida como única, e o instante como último

35 — plantar uma dúvida e disseminar a consciência

36 — descrer das verdades estabelecidas

37 — ver o trivial como um mistério

38 — comover com uma coisa à-toa

39 — mudar para um sítio e cultivar a vizinhança

40 — dormir em rede numa casa construída sobre árvore

41 — aconselhar-se com uma criança

42 — duvidar da autoajuda e saltar no vazio com as redes da intuição

43 — fugir da automedicação

44 — suspeitar do médico

46 — ver o outro lado, olhar ao derredor, inclusive por baixo

47 — tomar decisão, apesar da dúvida

48 — descartar o excesso

49 — comprar uma roupa que nunca vai usar, pensando que vai

50 — cantar ópera (no banheiro)

51 — dar um presente a um desconhecido

52 — formar um jardim de ervas daninhas

53 — ter um réptil de estimação

54 — pertencer a uma sociedade secreta ou uma tribo urbana (emo, siriemo, gótico etc)

55 — ir a um terreiro de macumba

56 — achar o pouco bastante

57 — achar o pleno excessivo

58 — lutar esgrima

59 — fortalecer os ossos e os neurônios

60 — fazer sexo em grupo

61 — consultar uma cartomante

62 — aprender tarô só pelo gosto de duvidar

63 — achar Nova York decadente

64 — achar bregas as mulheres de topless na Côte D’azur

65 — afixar no quarto um calendário de borracharia

66 — namorar o(a) porteiro(a)

67 — desposar um(a) príncipe(esa)

68 — revelar um segredo

69 — guardar um segredo para sempre

70 — envergonhar-se das vezes em que não foi honesto

71 — beber absinto e sentir o cheiro das estações

72 — comer bumbum de tanajura numa tribo

73 — passar um dia inteiro com a mãe falando de velhos acontecimentos

74 — atravessar o país de bicicleta

75 — dormir num estábulo

76 — fazer amor no feno

77 — andar a cavalo em pelo

78 — rir do prejuízo que levou (só Deus sabe de antemão o negócio que vai dar certo)

79 — sair pelado(a) no carnaval

80 — declamar Maiakóvski numa festa de empresários

81 — falar de Peter Drucker num encontro de poetas

82 — plantar bananeira na Câmara Federal

83 — dar uma banana pro Senado

84 — chamar um ministro do Supremo de Psit

85 — fazer xixi no Memorial JK

86 — apostar numa causa nem que para isso tenha que vender um rim

87 — ir a pé à festa da padroeira

88 — posar para foto cruzando a faixa da Abbey Road

89 — tomar chope num pub londrino de costas para McCartney

90 — aprender um ofício inútil

91 — namorar sem pensar em casamento

92 — casar com a mesma convicção com que namora

93 — começar um empreendimento depois dos 80

94 — vender um negócio extremamente promissor

95 — lembrar que o passado não existe, que o futuro não existe e que o presente é duvidoso

96 — ver que nem tudo que brilha é lantejoula

97 — separar o trigo do joio e colher o joio

98 — conquistar algo sem dar a alma em troca

99 — manter a serenidade diante de uma perda radical por saber que amanhã será outro dia